Superligaen og al andet dansk fodbold sættes på pause i to uger

FODBOLD:Alle fodboldkampe i Superligaen, 1. og 2. division er aflyst i de næste to uger. Det oplyser Divisionsforeningen i en pressemeddelelse.

Beslutningen kommer efter statsminister Mette Frederiksens (S) melding onsdag aften, hvor hun iværksatte en række initiativer, der skal modvirke spredning af coronavirus.

Hvad der kommer til at ske i resten af sæsonen i landets tre bedste fodboldrækker, er endnu for tidligt at sige, lyder det.

- Her og nu handler det i første omgang om at reagere på myndighedernes udmeldinger og sikre, at vi i dansk fodbold gør, hvad vi kan for at mindske smitterisikoen, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

Som første konsekvens af Divisionsforeningens beslutning er torsdagens kamp mellem AGF og Randers udsat.

Superligaklubben OB meldte allerede torsdag morgen ud, at alle holdets spillere er sendt hjem med besked om at selvtræne.

I AaB var man på det tidspunkt endnu ikke nået så langt endnu. Meldingen fra aalborgenserne var, at superligaspillerne som planlagt træner på Hornevej torsdag formiddag.

Samme melding kom fra Hobro IK, der trænede torsdag og derefter tog stilling til situationen.

