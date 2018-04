Superligaklub snupper Thisted-målmand

FODBOLD: Thisted FC i Nordicbet Ligaen må til sommer sige farvel til klubbens førstemålmand Kevin Ray Mendoza.

Her til tiltræder målmanden nemlig hos AC Horsens i Alka Superligaen, meddeler østjyderne i en pressemeddelelse.

- Kevin Mendoza er en talentfuld og teknisk dygtig målmand, der tror meget på sig selv, og det er en naturlig udvikling for ham at tage skridtet til en superligaklub.

- Han er utrolig arbejdsom, professionel og har et indre drive for at blive bedre, og vi skal sammen udvikle ham endnu mere i vores miljø, hvor han kommer til at træne på fuld tid. Han er et meget behageligt menneske, der vil passe perfekt ind i vores trup, siger AC Horsens’ målmandstræner Peder Hansen i pressemeddelelsen.

Kevin Ray Mendoza har skrevet under på en toårig kontrakt med Horsens, og han bliver dermed endnu en spiller i rækken til at forlade Thisted FC efter sæsonen. Her siger thyboerne også farvel til Jeppe Svenningsen, Tobias Mølgaard og Jeff Mensah, der skifter til henholdsvis Vendsyssel FF, Vejle og Viborg.