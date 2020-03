Superligaklubberne må stadig træne: Hobro siger ja, AaB afventer

FODBOLD:Det ligger fast, at der de næste 14 dage ikke spilles kampe i dansk fodbold, men ifølge Divisionsforeningen må klubberne selv bestemme, om de vil fortsætte med at træne for at holde sig klar, når sæsonen genoptages.

- Hele trænerteamet sætter sig sammen senere i dag (torsdag, red.). Så lægger vi en slagplan for, hvordan vi kan sikre, at spillerne holder sig skarpe i de kommende 14 dage, siger AaB-direktør Thomas Bælum.

Aalborgensernes superligatrup nåede torsdag lige at runde træningsbanen, men det er uvist, hvornår de vender tilbage.

- De har fået alt deres tøj og udstyr med hjem, så de om nødvendigt kan selvtræne. Der kan jo hurtigt komme en ny udvikling, tilføjer Thomas Bælum.

I Hobro IK har man tænkt sig at fortsætte med at træne, så længe det ikke er noget påbud om at lade være.

- Det er jo op til klubberne selv, så jeg kan ikke forestille mig andet, end at vi kører på med træningen. Spillerne skal jo have løn alligevel. Men vi kører selvfølgelig med minimumsbemanding hele vejen rundt i administrationen, siger bestyrelsesformand Lars Kühnel.