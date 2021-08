Superligaspiller vender tilbage til Vendsyssel

FODBOLD:Vendsyssel FF henter endnu en spiller med fortid i 1. divisionsklubben til Hjørring.

Den 31-årige forsvarsspiller Mads Greve, der spillede i Vendsyssel fra 2013-2017, har skrevet under på en kontrakt gældende til sommeren 2023.

- Vi er rigtig glade for at Mads Greve har valgt at komme tilbage til Vendsyssel. Mads er en rigtig dygtig forsvarsspiller med stor rutine fra både 1. Division og Superligaen.

- Udover det er han en fantastisk leder. Han kommer til at blive en vigtig del i opbygningen af det nye hold og kulturen i klubben, siger cheftræner Henrik Pedersen.

Vendsyssel har i dette transfervindue haft stor udskiftning af spillere. Ud er røget en masse spillere med rutine, og derfor er Henrik Pedersen glad for, at Mads Greve har valgt at vende tilbage til klubben.

- Vi er har mistet en del spillere med erfaring, og derfor har det også været vigtigt at få noget af det ind den anden vej. Jeg er meget tilfreds med, at Greve er blevet en del af truppen siger Henrik Pedersen.

Mads Greve spillede senest for Vejle, hvor han startede sæsonens to første kampe. Han har spillet 50 superligakampe for vejlenserne.