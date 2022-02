AaB-spiller skifter til norsk fodbold

FODBOLD:Frederik Børsting har været synonym med AaB de seneste mange sæsoner, men til sommer skilles parterne, når Børstings kontrakt løber ud. Her venter der nye græsgange for den alsidige AaB-spiller.

Han skifter til SK Brann, som i forrige sæson rykkede ud af Norges bedste række.

- Hvis dette kommer til at lyde som en kærlighedserklæring, så er det også hensigten. Jeg elsker at være i AaB og har elsket alle mine mange år i klubben, men hvis jeg skulle nå at opleve noget andet, så følte jeg, det var nu, og jeg synes, jeg er blevet tilbudt en meget spændende udfordring, der kan udvikle mig yderligere både som person og som fodboldspiller, siger Frederik Børsting i en pressemeddelelse.

Inge André Olsen giver den nu snart forhenværende AaB-spiller et flot skudsmål med på vejen.

- På banen er han uanset position hver eneste gang parat til at ofre sig for at nå et fælles mål, og den tilgang kendetegner også Frederik uden for banen, hvor hans optimisme og smittende humør er værdifuldt for en trup, siger Inge André Olsen.

- Det er sjældent at opleve en spiller, som hver uge er i spil til tre-fire vidt forskellige pladser på banen, men Frederik er både hårdtarbejdende, fleksibel og målfarlig, og vi har forståelse for, at han på nuværende tidspunkt i karrieren har et ønske om få en ny oplevelse, og vi ønsker ham al mulig held og lykke fremover, lyder det fra Inge André Olsen

Det er dog vigtigt for Børsting at få lukket AaB-kapitlet godt.

- I første omgang vil jeg dog gøre alt for, at vi i AaB kan få et så godt et forår som muligt, og primært er de næste fem kampe meget vigtige i bestræbelserne på at komme med i Mesterskabsspillet, konstaterer Frederik Børsting og tilføjer:

- Vi har heldigvis stadig nogle måneder sammen endnu, men jeg vil gerne sende en særlig tak til vores fans for deres altid enorme støtte til både mig og holdet, og der er ingen tvivl om, at jeg også fra Bergen vil følge og støtte AaB fremover.