Superstjernen stopper i White Hawks: Skal til USA

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks gjorde lidt af et scoop, da de tidligere på sæsonen kunne melde ud, at de havde tilknyttet den danske NHL-spiller Joachim Blichfeldt på en lejeaftale.

Aftalen var, at spilleren skulle slippes øjeblikkeligt, når den såkaldte NHL Camp skulle tage sin begyndelse, og der er vi så nået til nu.

- Efter 12 kampe i White Hawks trøjen, flyver Joachim Blichfeldt tilbage til USA, og tilslutter sig NHL Campen. Vi har været rigtig glade for den mulighed, at tilføje Joachim holdkortet, og har hele tiden vidst, det kun var for en kort periode, lyder det fra klubben i en pressemeddelelse.

Joachim Blichfeldt har været glad for muligheden for at holde ishockeyen ved lige i Frederikshavn.

- Jeg har været glad for mit ophold i White Hawks, men ser også frem til at komme tilbage til USA. Det har været spændende at spille for White Hawks i Metal Ligaen, og jeg ønsker klubben, holdet og fansene, held og lykke med resten af sæsonen, siger han i pressemeddelelsen.

Klubben har yderligere to spillere på lejeaftale indtil NHL Campens start. Det er Kristians Rubins og Liam Folkes, men klubben melder endnu ikke noget om, om de også er kaldt retur til USA.