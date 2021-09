Superstjerner falder i Pandrup: - For os er det ligegyldigt, hvad de hedder

FODBOLD:For to uger siden måtte Daniel Agger forlade Pandrup med et nederlag, da den tidligere Liverpool-spiller stod i spidsen for HB Køge. Søndag var det så Rafael van der Vaart med en fortid i blandt andet Real Madrid og Tottenham, som sad på trænerbænken på Sparekassen Vendsyssel Arena og tog derfra med et nederlag.

Assistenttræneren og resten af Esbjerg fB faldt nemlig også til de jordnære vendelboer fra Jammerbugt FC, som vandt 1-0.

Men fyraftensprofferne fra Jetsmark-området lægger ikke de store tanker i, at store navne og mere markante spillere end tidligere taster Bredgade ind på gps'en og tager nordpå.

- Jeg tror mere, at det er omgivelserne, der tænker over, hvad holdene hedder, og hvad deres trænere har af navne. Det er selvfølgelig fedt at få store navne på stadion i Pandrup, og det giver noget til folk udefra. Men for os inde på banen er det jo ligegyldigt, hvad de hedder. Det er underordnet for spillerne. Uanset hvem vi møder, er de ikke større, end de kan lægges ned, siger Jammerbugt-anfører Christian Rye.

Navne som Daniel Agger og Rafael van der Vaart står i skarp kontrast til forholdene på Sparekassen Vendsyssel Arena, der skiller sig ud fra de fleste hjemmebaner i landets næstbedste række. Men det er kun en fordel, melder midtbanespilleren.

- De seneste hjemmekampe har modstanderne jo grint lidt af vores forhold, og de synes nok ikke, at det er noget, der er berettiget til at spille 1. division i. Sådan har det virket. Men vi nyder bare godt af, at folk ikke tænker så højt om os. Vi er jo nordjyder, så det er ikke vigtigt for os, at der er en pæn bane og store forhold. Det vigtigste er at præstere ud fra de forudsætninger, der er. Det har vi lykkes med. Der er mange hold, som får det svært i Pandrup, siger Christian Rye.

Efter 10 runder ligger Jammerbugt FC på en syvendeplads i Nordicbet Ligaen med 11 point.