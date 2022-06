Sur Møllgaard afviste plejehjemmet i fynsk håndboldinferno

HÅNDBOLD:Henrik Møllgaard havnede i orkanens øjne, da Aalborg Håndbold onsdag aften kæmpede sig tilbage og fik uafgjort 25-25 i den første DM-finale mod GOG.

Med 30 sekunder tilbage af kampen tacklede han fynboernes Morten Olsen, og det kunne ligne, at Aalborgs veteran ramte Olsen i ansigtet. GOG-playmakeren kastede sig bagud ved kontakten, og det fik kampens dommere til at gå ud og kigge situationen igennem på video, mens Møllgaard rystede på hovedet.

- Hvis jeg er helt opdateret på reglerne, så må de kun gå ud og se video, hvis de er i tvivl, om det var en tackling til rødt kort, og det var vi jo aldrig i nærheden af. Så det blev jeg sur over.

- Samtidig var jeg sur over, at Morten (Olsen, red.) forsøgte at spille sig til noget, der ikke var der, ved at overdrive situationen. Jeg har da også fortalt ham, at jeg synes, han forsøgte at snyde sig til noget, lyder det fra Henrik Møllgaard.

Henrik Møllgaard scorede tre gange på syv forsøg mod GOG, men han var anderledes skarp i sit forsvarsspil. Foto: Martin Damgård

Han spillede en brandkamp i forsvaret, mens han som mange af holdkammeraterne sled i angrebet, hvor det blev til tre mål på syv forsøg. Afbrænderne fik GOG-fansene til at synge "Møllgaard, min ven, du skal på plejehjem", men Aalborg-veteranen fik altså det sidste ord.

- De her serier er bare fede at spille, fordi det syder og bobler på tribunerne og der fyger alt muligt lort og historier internt mellem spillerne. Det kan vi ikke få nok af, siger han.

Med scoringen fra Jonas Samuelsson i sidste sekund kan nordjyderne på søndag vinde DM-guld for fjerde år i træk, hvis de besejrer GOG hjemme i Sparekassen Danmark Arena.

- Det er vi lykkelige for, for vi var virkelig tvunget til at hekse for at finde vores mål. Når vi kommer igennem til de helt frie chancer, skal vi være bedre til at få dem puttet ind, lyder Møllgaards recept for søndagens kamp.

Simon Gade (th.) løftede sit niveau i den hektiske slutfase i Gudme. Foto: Martin Damgård

Målmand Simon Gade blev det meste af onsdagens kamp overskygget af GOG's Torbjørn Bergerud, men i slutfasen var Aalborg-keeperen alligevel den skarpeste.

- Jeg er ikke tilfreds med min kamp, men heldigvis havde jeg lidt at give af til sidst, lyder det beskedent.

Simon Gade er mindre beskeden på holdets vegne, når han kigger frem til søndagens GOG-besøg i Aalborg.

- Vi har jo et sindssygt hjemmepublikum, og vi har vel kun tabt én hjemmekamp hele sæsonen. Derfor tror jeg også, at vi går ud og tager det guld i weekenden, fastslår Simon Gade.

