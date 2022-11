Surrealistisk aften på Lerpyttervej for Thisteds målscorer

THISTED:Det er svært at finde de passende superlativer til mandfolkeindsats, som Thisted FC's spillere lagde for dagen, da man tabte 1-3 til FC København efter forlænget spilletid i onsdagens pokalkamp.

Højdepunktet i løbet af de 120 minutters pokalfight var ubetinget, da Jonas Graabæk Hansen udlignede til 1-1 for Thisted FC.

- Det er surrealistisk at score mod FCK og spille sådan en kamp mod Skandinaviens største hold. Det var en fed oplevelse og en stor aften, siger Jonas Graabæk Hansen.

Han var styrmand i et Thisted-forsvar, der stod meget solidt mod det danske mesterhold.

- Vi havde vores aftaler på plads. Vi stod godt langt hen ad vejen, og så er det bare ærgerligt at de scorer sådan tre mål. Det var meget tungt. Særligt efter de fik scoret til 2-1. Men det var en fed oplevelse, konstaterer Jonas Graabæk Hansen.

Ligesom resten af Thisted-holdet måtte Jonas Graabæk Hansen også strække våben overfor Andreas Cornelius, da landsholdsangriberen kom ind og scorede to gange i den forlængede spilletid.

- Det var en stor opgave. Han er jo i VM-truppen. Det er en klassespiller, og han fik helt sikkert vist, hvorfor han skal med til VM i Qatar, siger Jonas Graabæk Hansen, der fik byttet sig til Cornelius' kamtrøje efter kampen.

Den vikarierende cheftræner Peter Bechmann var også meget tilfreds med det, han havde set fra sine spillere på denne næsten historiske aften for Thisted FC.

- Det vigtigste for mig var at se den her præstation. Det vi leverede her kan forhåbentlig være et vendepunkt for os. Spillerne gik ud og døde med støvlerne på. Det er virkelig noget, vi havde behov for, så må vi se, hvor meget vi skal reparere i morgen, for der var en del kramper, siger Peter Bechmann.

- Jeg ved godt, at det her er en anderledes kamp, end dem vi skal spille i turneringen, men det gør i hvert fald noget for selvopfattelsen, siger Peter Bechmann, der kan glæde sig over, at han og spillerne gav de mere end 3700 tilskuere en stor oplevelse. Eller som en af de lokale tilskuere sagde lige efter slutfløjtet: Selvom vi tabte, så var det her en god oplevelse.

Se flere billeder fra kampen i pokalturneringen mellem Thisted og FC København