Surrealistisk, frygteligt og fantastisk: Alle følelser er i spil til AaB's skæbnekamp

AALBORG:Jakob Ahlmann er om nogen klubmanden, der ønsker at hjælpe sin hjerteklub til at klare sig fri af nedrykning, mens Mads Aagaard er repræsentant for de mange stærke følelser, som AaB-fans lige nu går rundt med inden lørdagens skæbnekamp mod Silkeborg.

- Det er både frygteligt og fantastisk. Fantastisk på den måde, at vi kunne være begravet flere gange, men vi har holdt os inde i kampen. Nu står vi med den finale, som vi gerne vil have. Omvendt er det også en vild tanke at stå med én kamp, der definerer det hele. Det har jeg ikke tidligere været med til. Det er voldsomt, men det er bedre end at være rykket ned for fire runder siden. Det er en ekstrem situation, som ingen af os har prøvet før, siger Jakob Ahlmann.

Nogenlunde samme følelse går den tidligere formand for AaB Support Club rundt med.

- Det bliver en surrealistisk oplevelse. Jeg troede ikke, jeg skulle opleve det igen efter 2011, men nu står vi her igen, og det bliver mildt sagt en underlig tur på stadion. Det er svært at sætte ord på de her følelser. Jeg kan bare sige, at jeg har haft en lorteuge på grund af alle de følelser, der er i spil her. AaB hører til i den bedste række. Det er selvforståelsen, og den er jo under pres i den her situation. Det er på ingen måde sjovt det her, siger Mads Aagaard.

Forskellen mellem sejr og nederlag er sjældent set større i AaB's historie, end det er tilfældet i lørdagens kamp. En sejr er lig med forløsning, mens et nederlag kan være lig med forbandelse.

- Kontrasten fylder da noget. Jeg ville lyve, hvis jeg stod og sagde, at den ikke gjorde det. Det er jo en skræmmende tanke, at der er så stor forskel på sejr og nederlag. Det er en voldsom kontrast. Hele klubben, byen og Nordjylland vil jo blive ramt af det. Jeg håber af hele mit hjerte, at vi kan sikre den overlevelse. Mest af alt for de fans, der har støttet os hele vejen, siger Jakob Ahlmann.

Den rutinerede AaB-back er ikke i tvivl om, hvad det vil betyde for både klub, fans og ham personligt, hvis klubben undgår degradering til den næstbedste række.

- Det vil jo være fedt. Vi kan ikke være stolte af sæsonen, men vi vil være glade for, at vi er kommet tilbage. Det vil betyde alverden for mig. Det vil også betyde alverden, hvis vi rykker ned, for det er det sidste, jeg ønsker for den her klub og for alle de mennesker, der holder af AaB.

Mads Aagaard har tænkt meget over, hvordan han vil tackle en eventuel nedrykning, men en ægte AaB-fan er der også i modgang.

- Jeg skal nok stå der, selvom vi måtte ende med at rykke ned. Så hedder det bare 1. division. Det vil gøre ondt, selvom det er en mulighed, jeg har forberedt mig på. Jeg oplever, at AaB betyder meget for folk både i og udenfor fanmiljøet, så naturligvis vil der være støtte til AaB lige meget hvad. Det er jo vores klub lige meget hvad, siger Mads Aagaard.