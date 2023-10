Surrealistisk sæsonstart giver tro på en af de store sæsoner

Seks kampe, otte point og en øjeblikkelig andenplads har fået den i forvejen håndboldgale befolkning i Thy og på Mors op at ringe over sæsonstarten.

Få steder i kongeriget er der så stor lokal passion for håndbold som området, der har Mors-Thy Håndbold som det sportslige flagskib. Derfor er det også stort, når klubben oplever den succes, som man oplever lige nu.

- Selvfølgelig er vi også overraskede over, hvor godt vi har spillet så tidligt på sæsonen, men vi har hele tiden vidst, at vi havde et stort potentiale i den her spillertrup, der er en stærk blanding af erfaring og talent, siger Mads Svane Knudsen, der fortsat tilhører sidstnævnte kategori.

- Det er surrealistisk, at vi har fået så god en indledning på sæsonen, men på den anden side føler jeg slet ikke, at vi har spillet os ud eller på nogen måde ramt vores topniveau. Vi har meget mere at gå på, vurderer Mads Svane Knudsen.

Troen på en markant spillemæssig udvikling er nem at finde i det faktum, at holdet råder over mange unge spillere, der hele tiden tager store udviklingsskridt, og i denne sæson kan spillere som Frederik og Henrik Tilsted samt rutinerede Henrik Toft være med til at skærpe den udviklingskurve med deres enorme rutine og ikke mindst høje individuelle niveau.

- Der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe hjælp for alle på holdet, at vi har fået nogle rutinerede kræfter ind, som vi alle kan læne os op ad, når det brænder lidt på. Jeg tror, vi har fundamentet til at kunne lave en af de store sæsoner. Vores indledning på sæsonen har i hvert fald set stærk ud, siger Mads Svane Knudsen.

I sæsonpremieren scorede han det mål, der sikrede en uafgjort i Kolding, mens han mod Fredericia kom ind og leverede nogle vigtige aktioner i syv mod seks mod kampens slutning, da man formåede at lave et godt comeback. Trods de vigtige aktioner vil Mads Svane i lighed med alle sine holdkammerater gerne spille en endnu større rolle i et angreb, som Frederik Tilsted og Marcus Midtgaard indtil videre har spillet suverænt i.

- Jeg vil gerne spille hele tiden, men jeg må bare tage de minutter, jeg kan få, for vi har en øget konkurrence i denne sæson, og det er bare fedt, at vi har spillere som Tilsted og Midtgaard, der har braget løs fra sæsonstart. Vi ved, at vi over en lang sæson nok skal få brug for alle kræfter i truppen.

Hvis de begrundede ambitioner om et stort resultat i denne sæson skal understreges, så skal onsdagens kamp i Lemvig mod arvefjenden Lemvig-Thyborøn gerne vindes.

- Det bliver med garanti en svær kamp. Der er altid en fantastisk stemning, og folk fra Lemvig går til håndbold for at bruge deres stemmebånd, siger Mads Svane Knudsen.