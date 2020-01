Suveræn Vendsyssel-spiller: Svendsen tog favoritsejren

AALBORG:Victor Svendsen var den helt store favorit, da Aalborg i weekenden var vært ved abc Aalborg Senior GPC - den første store badmintonturnering i Aalborg i nyere tid.

Og spilleren fra Hjørring, der til daglig stiller op for Vendsyssel Elite Badminton i Badmintonligaen, levede op til favoritværdigheden, da han gik igennem de fire runder uden at tabe et eneste sæt.

I finalen vandt han overbevisende over Søren Hald fra Gentofte med cifrene 21-12, 21-9, så der var ikke den store tvivl om sejren.

Værtsklubben ABC havde Mads Sørensen med, men han var uheldig at rende ind i Victor Svendsen allerede i første runde, hvor han tabte med 21-11, 21-11.

Fra den konkurrerende Aalborg-Klub, Triton, var Magnus Johannesen med. Han vandt i første runde, men tabte i kvartfinalen til Steffen Rasmussen fra OBK.

Hos kvinderne vandt topseede Irina Amalie Andersen fra Lillerød.