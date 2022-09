Suveræne Aalborg kørte vestjyder over

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold gav en håndboldlektion, da de danske pokalmestre lørdag hentede den tredje sejr af ligeså mange mulige i denne sæsons HTH Herreliga.

Lemvig-Thyborøn Håndbold blev sendt hjem fra Sparekassen Danmark Arena med en ørefigen på hele 37-24.

Aalborg Håndbold - Lemvig-Thyborøn Håndbold 37-24 (22-10) Stillinger undervejs: 4-2, 9-6, 15-7, 19-9, 22-10 (pausestilling), 26-13, 30-13, 32-18, 34-18, 36-21

Mål, Aalborg Håndbold: Mads Hoxer 6, Victor Kløve 5, Lukas Sandell 5, Benjamin Jakobsen 3, Sebastian Henneberg 3, Kristian Bjørnsen 3, Buster Juul 2, Andreas Flodman 2, Jesper Nielsen 2, Sebastian Barthold 2, Mikkel Hansen 1, Felix Claar 1, Henrik Møllgaard 1, Marinus Munk 1

Topscorer, Lemvig-Thyborøn Håndbold: Jonathan Würtz 6

Udvisninger: Aalborg Håndbold 0, Lemvig-Thyborøn Håndbold 3

Tilskuere: 4322 VIS MERE

Lemvig-Thyborøn fulgte med til 2-3 efter fire minutters spil, men derfra stod der Aalborg Håndbold på det meste.

Victor Kløve og Lukas Sandell havde fået chancen fra start, og de to backer scorede nærmest efter behag i kampens indledning.

Efter ni minutter førte hjemmeholdet 9-6, og fem minutter senere var den føring udbygget med yderligere et par mål.

Den udvikling fortsatte, og efter 18 minutters spil havde et skarpt Aalborg-hold opbygget en 15-7-føring, hvorfor Lemvig-Thyborøn-træner Dennis Bo Jensen følte sig tvunget til allerede at tage sin anden timeout.

Lige lidt hjalp det dog for gæsterne. Efter små 23 minutters spil blev det 18-9, da debutanten Andreas Flodman sendte sin første afslutning i mål. Et halvt minut senere kom Aalborg foran med 10 mål for første gang, da Mads Hoxer udnyttede en kontra til at gøre det til 19-9.

Aalborg-træner Stefan Madsen havde endda tilladt sig den luksus at lade Mikkel Hansen starte på bænken. Nordjydernes nye superstjerne kom dog på banen i første halvlegs slutfase, hvor han med en straffekastscoring og en fin assist til Mads Hoxer bidrog til, at Aalborg Håndbold kunne gå til pause foran hele 22-10.

Stefan Madsen har i sæsonens første kampe haft fokus på, at hans hold efter føringer ved pausen også skal vinde anden halvleg, og derfor må det have glædet ham, at Aalborg Håndbold 10 minutter inde i anden halvleg havde øget føringen til 29-13 mod en flok mere og mere modløse vestjyder. Blandt andet takket være en velspillende Mikael Aggefors, hvis redningsprocent nærmede sig de 50.

Til gengæld var Stefan Madsen langt fra tilfreds med det sløseri, der fulgte fra hans mandskab. I de følgende fem minutter udnyttede Lemvig-Thyborøn en stribe Aalborg-fejl til at få reduceret til 18-32, og Aalborg Håndbolds cheftræner bankede i ren arrigskab næven ned på timeout-knappen.

Det fik vækket Aalborg-holdet, der igen øgede føringen, inden Lemvig-Thyborøn til allersidst fik pyntet lidt på resultatet.

Næste opgave er på torsdag, hvor Champions League-sæson åbnes med en hjemmekamp mod slovenske Celje.