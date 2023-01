Se billederne: Suveræne Aalborg Pirates vandt igen og lagde afstand til konkurrenterne

AALBORG:Om tre uger skal Aalborg Pirates og Sønderjyske duellere om en plads i pokalfinalen, når de to hold mødes i semifinalen ved Finalfour i Aalborg, og fredag aften fik Aalborg Pirates en god optakt til den kamp.

Hjemme i Sparekassen Danmark Isarena blev Sønderjyske besejret med 5-1. Sejren betyder, at Aalborg Pirates nu fører Metal Ligaen med fire point ned til Herning Blue Fox på andenpladsen.

Aalborg Pirates - Sønderjyske 5-1 Periodecifre: 2-0, 0-1, 3-0

Mål: 1-0 Julian Jakobsen (03.37), 2-0 Victor Rollin Carlsson (08.50), 2-1 Max Tjernström (32.55), 3-1 Thomas Spelling (44.15), 4-1 Trevor Gooch (46.58), 5-1 Trevor Gooch (48.44)

Udvisninger: Aalborg Pirates 3x2, Sønderjyske 5x2 minutter

Tilskuere: 3329

Aalborg Pirates tog føringen efter godt tre et halvt minuts spil af første periode. Kirill Kabanov og Jeppe Jul Korsgaard stod for fint forarbejde, før kaptajn Julian Jakobsen gjorde det færdigt med en sikker scoring.

Efter små ni minutter blev den føring fordoblet, da Aalborg Pirates udnyttede aftenens første overtalssituation. Patrick Bjorkstrand lagde pucken på tværs til Victor Rollin Carlsson, der bankede den op i det ene målhjørne.

Midtvejs i anden periode troede gæsterne, at de havde reduceret, men efter et videogennemsyn vurderede dommerne, at Alexandre Lavoie havde lavet en sparkebevægelse, da han sendte pucken i mål med sin ene skøjte.

Kort efter misbrugte Thomas Spelling en stor chance for at bringe Aalborg Pirates foran 3-0, og godt syv minutter før anden periodes afslutning fik sønderjyderne så reduceret ved Max Tjernström. Små fem minutter senere gik et videogennemsyn ud over hjemmeholdet, der også fik en scoring underkendt.

Godt fire minutter inde i tredje periode blev det alligevel 3-1 til Aalborg Pirates. Tobias Ladehoff erobrede pucken midt på banen og satte i fart ned mod Sønderjyske-målet, før han lagde pucken til rette for Thomas Spelling, der ikke havde de store problemer med at gøre arbejdet færdigt.

Syv minutter inde i tredje periode satte Aalborg Pirates for alvor kurs mod den femte sejr i træk. Julian Jakobsen udnyttede en overtalssituation til at finde Trevor Gooch tæt under mål, hvorfra Aalborg Pirates' topscorer kunne gøre det til 4-1.

Små to minutter senere fik Gooch føjet endnu en scoring til kontoen, da han rundede en Sønderjyske-spiller, før han bragede 5-1-scoringen ind i det korte hjørne, og så var der endegyldigt lukket og slukket.

