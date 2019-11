Suveræne Aalborg Pirates vandt topbrag: Nu er der 10 point ned til nummer to

ISHOCKEY:Aalborg Pirates er helt og aldeles suveræne i denne sæsons grundspil i Metal Ligaen.

Det blev igen cementeret tirsdag aften, hvor topopgøret mod Rungsted blev vundet med 6-3. Dermed har Aalborg Pirates nu 10 point ned til nordsjællænderne på andenpladsen.

Før tirsdagens topkamp havde Aalborg Pirates gjort rent bord på hjemmebane hidtil i sæsonen, men Rungsted gjorde tilløb til at finde de første sprækker i piraternes fort, da gæsterne efter små fem minutters spil bragte sig foran.

Willie Raskob lagde pucken ind foran mål, og her kunne Shane Hanna nemt gøre arbejdet færdigt og score bag en sagesløs George Sørensen i Aalborg Pirates-målet.

Aalborg Pirates - Rungsted Seier Capital 6-3 Periodecifre: 0-1, 2-1, 4-1 Mål: 0-1 Shane Hanna (04.37), 1-1 Julian Jakobsen (26.01), 2-1 Lasse Bo Knudsen (28.24), 2-2 Shane Hanna (30.20), 3-2 Tim Davison (40.56), 3-3 Rasmus Andersson (48.36), 4-3 Felix Scheel (55.40), 5-3 Julian Jakobsen (58.14), 6-3 Jeppe Jul Korsgaard (58.32) Udvisninger: Aalborg Pirates 3x2 minutter, Rungsted 5x2 minutter Tilskuere: 2517 VIS MERE

Midtvejs i første periode begyndte hjemmeholdet, der var uden en skadet Martin Højbjerg, dog så småt at presse på for en udligning. Flere gode muligheder blev skabt, men hjemmeholdet kunne ikke få prikket hul på Rungsted-målmand Thomas Lillie.

12 minutter inde i første periode kunne Thomas Lillie dog bare se til, da Kirill Kabanov bragede pucken mod mål, men afslutningen prellede af på målrammen, og dermed slap gæsterne med skrækken.

Det gjorde de også fire minutter før første periodes udløb, da Aalborg Pirates fik en god kontrachance. Jeppe Jul Korsgaard lagde pucken på tværs til Lasse Bo Knudsen, der dog slet ikke fik ordentligt ram på pucken, og derfor måtte Aalborg Pirates forlade første periode nede med 0-1.

Hjemmeholdet fortsatte dog den spillemæssige dominans fra begyndelsen af anden periode. Gæsterne halsede til gengæld efter, og det kostede et par udvisninger. Den første undertalsperiode fik ikke konsekvenser, men anden gang gik den ikke længere for de forsvarende mestre.

Det var ellers lige ved at løbe ud i sandet for Aalborg Pirates, da en Rungsted-spiller fik erobret pucken, men den blev generobret, og Mikkel Højbjerg stod for forarbejdet, så Julian Jakobsen kunne hamre udligningen i nettet efter 26 minutters spil.

Bare to minutter senere fik Aalborg Pirates også en fortjent føring. Thom Flodqvist assisterede, og så kunne Lasse Bo Knudsen revanchere sig for sin afbrænder i første periode med sin scoring til 2-1.

Glæden varede imidlertid ikke længe for publikum i Bentax Isarena, for bare to minutter senere var der igen bragt balance i regnskabet. Rungsted slog kontra, og så kunne Shane Hanna for anden gang sende pucken ind bag George Sørensen.

22









































Foto: Torben Hansen

Kort efter fik Aalborg Pirates dog endnu en mulighed for at spille i overtal, og det var lige ved at kaste endnu en scoring af sig, men i en god position midt for mål sendte Mikkel Højbjerg pucken forbi mål.

Med godt tre minutter tilbage af anden periode fik Julian Jakobsen til gengæld styret pucken i mål, men Aalborg Pirates-kaptajnen var offside i målfeltet, og derfor fik den scoring ikke lov at stå.

Tredje periode var dog ikke et minut gammel, før Aalborg Pirates havde fået sin 3-2-føring. Anders Krogsgaard stod for forarbejdet, og så kunne backkollegaen Tim Davision banke pucken op i det korte målhjørne bag Thomas Lillie.

Tre minutter inde i tredje periode var Rungsted dog tæt på endnu en udligning, men tæt under mål styrede den tidligere Frederkshavn-spiller Marcus Olsson pucken forbi mål.

Men gæsterne var ikke slået endnu, og da Pierre-Oliver Morin næsten midtvejs i tredje periode fik aftenens første Aalborg Pirates-udvisning, udnyttede Rungsted overtallet til igen at komme på omgangshøjde. Rasmus Andersson var denne gang manden med målet.

Aalborg Pirates har dog ikke en suveræn hjemmebanestatistik for ingenting, og fire minutter før tid tog holdet et stort skridt mod endnu en hjemmesejr. Felix Scheel, der tirsdag gjorde comeback efter en skadespause, blev den store helt, da han udnyttede Thomas Spellings oplæg til at afdrible Rungsted-målmanden, og så var det ingen sag at gøre det til 4-3.

Små to minutter før tid blev Aalborg Pirates' sejr også cementeret. Holdene havde en mand hver i straffeboksen, og Julian Jakobsen udnyttede den ekstra plads til at lukke og slukke. Det sidste punktum blev sat af Jeppe Jul Korsgaard halvandet før tid, da han scorede til 6-3.