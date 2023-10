Suveræne pirater fortsætter sejrstogt: - Det ser lovende ud

11 kampe har kastet 10 sejre og blot et enkelt nederlag af sig for Aalborg Pirates' vedkommende. Det betyder, at det forsvarende mesterhold allerede er så godt som sikret en plads i Final4, og mere aktuelt har man sat sig tungt på Metalligaens førsteplads.

I søndagens udekamp mod Rungsted Seier Capital blev der sat en fed streg under, at piraterne lige nu er en skibslængde eller to foran alle andre i ligaen.

Der var enorm skarphed i begge ender af banen, og selvom spillet ikke just sprudlede, var sejren aldrig i fare, da Pirates var kommet i front.

Direkte adspurgt om, hvad der fik kampen til at vippe til aalborgensisk fordel, så har vicekaptajn Lasse Bo Knudsen svært ved at komme op med en entydig forklaring.

- Jeg har svært ved at pege på, hvorfor vi ender med at vinde kampen. Det har nok noget med lidt større skarphed at gøre, men jeg føler ikke, at vi rammer noget særligt godt niveau i den her kamp. Det var noget rod langt ind i kampen, siger Lasse Bo Knudsen.

- Vi må også bare sige, at det ser godt ud lige nu. Vi vinder kampene, selvom vi ikke spiller op til vores bedste. Uanset hvordan vi spiller, så finder vi en måde at vinde kampene på, og det er også et udtryk for kvalitet, siger Lasse Bo Knudsen.

Han er sjældent manden, der smider om sig med store superlativer, men 11 kampe inde i sæsonen vil den altid hårdtarbejdende back godt gå så langt som at kalde indledningen på sæsonen for godkendt.

- Det ser lovende ud. Vi har en god gruppe spillere, der klikker meget godt på og udenfor isen, men jeg synes stadig, at det er for tidligt at begynde at snakke om, hvor godt holdet er i et større perspektiv. Jeg har også været med til andre gode stimer i grundspillet, men det er ikke ensbetydende med, at vi vinder mesterskabet, og det er det helt store mål for os, siger Lasse Bo Knudsen, mens han har sat sig godt til rette i det bussæde som han har tilbragt utallige timer i de seneste dage.

Fredag aften var Aalborg Pirates en tur i Herlev, og allerede søndag gik turen tilbage til Sjælland og Hørsholm Skøjtehal.

- Den var godt nok lidt hård i morges, da jeg for anden gang på tre dage kunne sætte mig til rette i en bus for at køre til Sjælland, men vi fik tre point ud af det, og det gør turen noget nemmere at fordøje, for det er mange timer at sidde i en bus, siger Lasse Bo Knudsen.

Aalborg Pirates' ledelse havde også overvejet, om man slet og ret skulle overnatte i København mellem de to kampe, men her var en dag hjemme hos familierne dog at foretrække over transporttid.

- Der er både for og imod. Det vigtigste for mig er, at vi vandt begge kampe, siger Lasse Bo Knudsen.

Den rutinerede back er ikke for alvor begyndt at tænke på Final4-pladser, men Pirates skal ud i en historisk nedsmeltning, hvis det ikke skal ende med billet til finalestævnet.

- Det er en af de ting, vi er meget bevidste om i begyndelsen af sæsonen. Det ligger i klubbens DNA, at vi gerne vil spille med om titlerne og dermed også Final4. Vi har ikke talt så meget om det på nuværende tidspunkt, men jeg tænker det ser meget godt ud i forhold til at komme med, siger Lasse Bo Knudsen.