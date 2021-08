Svækkede White Hawks tabte testkamp

ISHOCKEY:Efter to sejre over Aalborg Pirates i de to første testkampe forud for den kommende ishockeysæson løb Frederikshavn White Hawks fredag aften ind i opstartens første nederlag, da det på hjemmebane blev til et 1-4-nederlag til Herning Blue Fox.

Med til historien hører dog, at White Hawks stillede stærkt svækket op uden en god håndfuld spillere. Blandt de fraværende var Tadeas Galansky, Jesper Jensen og Alexander Bumagin og Mark McNeill.

Herning Blue Fox vandt første periode med 2-0 efter blandt andet en scoring af den tidligere White Hawks-profil Mathias Bau Hansen.

To minutter inde i anden periode gav Sebastian Brinkman hjemmeholdet fornyet håb med en reducering til 1-2. Herning svarede dog hurtigt igen med scoringer af Mads Christensen og Frederik Brændgaard, og så var kampen afgjort.