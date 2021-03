Svær opgave i vente: Sådan skal White Hawks slå Esbjerg i den tredje kvartfinale

ISHOCKEY:Finske Jari Pasanen kunne overvære sit hold tabe den anden af i alt to kvartfinaleopgør til Esbjerg Energy søndag eftermiddag, hvor frederikshavnerne hjemme i Nordjyske Bank Arena led et nederlag på 2-4.

I alt blev der tildelt 11 udvisninger á to minutter til hjemmeholdet. Og det var lige lovligt mange, mener den finske manager.

- Der var for mange udvisninger i løbet af kampen. Vores spil, mens vi var i undertal var egentlig godt nok, men de scorede to mål på powerplay i slutningen af kampen. Når vi så havde powerplays, evnede vi ikke at score på disse. Vores spil, når vi spillede fem-mod-fem var rigtig godt. Man skal selvfølgelig holde sig væk fra udvisningsboksen for at vinde. Vi lavede en vigtig tackling, som så resulterede i en udvisning, siger Pasanen.

Opgaven i det tredje kvartfinaleopgør bliver væsentlig nemmere, såfremt frederikshavnerne undgår én ting.

- I morgen (mandag, red.) hviler vi os, og så må vi analysere på, hvad der gik galt i dag (søndag, red.). Selvfølgelig er hovedreglen, at vi skal holde os væk fra udvisningsboksen, og så er målet naturligvis at vinde kamp nummer tre, siger manageren til NORDJYSKE.