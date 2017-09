Svær opgave venter TFC

THISTED: Rækkens bedste defensiv og ubesejrede i fem divisionskampe i træk. Søndag gæster HB Køge oprykkerne fra Thisted FC.

- Det bliver en vanskelig kamp, siger TFC-cheftræner Joakim Mattsson.

I denne sæsons NordicBet Liga har søndagens sjællandske gæster holdt buret rent tre gange i seks divisionskampe og blot lukket fem mål ind.

TFC har indkasseret 11 mål. Samtidig er TFC kommet bagud med 1-0 i fem af seks og 2-0 i tre af seks divisionskampe. Det virker som en dårlig cocktail, når nu HB Køge lukker så få mål ind, medgiver thyboernes anfører, Allan Høvenhoff.

Men senest mod Brabrand IF kom TFC tilbage på 2-2 efter at have været nede 2-0.

- Jeg håber lidt på en trodsreaktion. I Brabrand var det ikke det Thisted-hold, jeg kender. Det var meget for slattent. Jeg er tilfreds med, vi kom tilbage og fik et point. Men jeg vil hellere have en kamp, hvor vi giver 100 procent, om det så giver nul point eller tre point mod HB Køge, siger Allan Høvenhoff.

Trods 11 mål imod har thyboerne hentet 10 point i denne sæson. Thyboerne har hevet fire point hjem på de tre kampe, hvor modstanderne førte 2-0.

- Det er imponerende, at jeg har et hold, der er så sultent. De har troen på, at det kan lade sig gøre, og holdet bliver ved, siger Joakim Mattsson.

Mens TFC fortsat mangler kreatøren Jeff Mensah, og midterforsvarer Mads Lauritsen forlod thyboerne i transfervinduet, er nu skadesfri Martin Søndergaard og nytilkomne Matej Podstavek i spil til en startplads.