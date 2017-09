Svær test for Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD: Efter fredagens sejr i kampen mod Nordsjælland, er der lagt an til bedre takter, end dem Aalborg Håndbold lagde ud med.

Cheftræner Aron Kristjansson melder holdet klar til kamp. Han mener, at selvtilliden er vokset efter sæsonens første sejr, og det skal ikke tabes på gulvet.

- Det er vigtigt, at vi får bygget videre på det, vi lavede sidste gang med en rigtig god fight i forsvaret og et højt tempo i vores kontrafase, siger han.

Tirsdagens modstander fra KIF Kolding København er et relativt nysamlet hold, som ligesom Aalborg Håndbold er i gang med at lære at spille sammen.

Cheftræneren tror, det udslagsgivende i kampen bliver det nordjyske holds evne til at splitte den tunge defensiv.

- Vi skal have åbnet op for deres defensiv og holde de tunge drenge i midterforsvaret i bevægelse, siger han.

Kristjansson hæfter sig særligt ved Spellerberg og Stenmalm, der er sammentømrede og stabile i forsvaret, og selvom holdet fra Aalborg vandt sidst, de spillede, er der stadig lang vej igen.