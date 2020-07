Cappis' fejl blev dyr mod Lyngby: - Jeg har haft bedre dage

FODBOLD:- Jeg ville ned og tage bolden, som vi dagligt arbejder med, men jeg tabte den, og de scorede.

Sådan lød det fra Hobros midtbanespiller Christian Cappis, som i den grad var stor medvirkede til, at Hobro tabte mandagens første playoff kamp mod Lyngby Boldklub med 2-1.

- Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg da haft bedre dage, siger han og fortsætter,

- Men vi har stadig en kamp mere, så vi kan ikke fokusere for længe på den her kamp. Der er stadig 90 minutter tilbage, og det er der vores fokus skal være nu, fortæller amerikaneren.

Forsvarsspillere Simon Jakobsen fortæller, at forskellen lå i de to vidt forskellige halvlege, som hjemmeholdet præsterede.

- Jeg synes, at vi havde et udmærket udtryk i første halvleg. Vi holdt dem fra de helt store chancer, scorede selv et godt mål på en dødbold og var egentlig meget godt tilfredse i pausen. I anden halvleg kom vi ikke rigtig op i gear og overlod lidt for meget af initiativet til Lyngby. Vi lavede for mange fejl, og kom ikke for alvor tilbage efter pausen, fortæller Simon Jakobsen.

Svært, men ikke umuligt

Han er selvsagt ærgerlig over nederlaget, men er også allerede fuldt fokuseret på, at holdet jo ikke er ude endnu - og at det her blot var den første af to halvlege.

- Vi skal ikke stå og begave os selv endnu. Vi tror selvfølgelig stadig på det, og hvorfor skulle vi ikke vinde 2-1 eller 2-0 derovre, siger han.

Men det kræver alligevel lidt at hive sig selv op efter et nederlag i så vigtig en kamp, og en sejr havde været et noget bedre grundlag at tage til Lyngby med. Der skal findes noget mental styrke frem i løbet af de næste seks dage.

- Vi skal hive fat i os selv frem til næste kamp og sørge for at vi tror på det. Vi er klar over, at vi er mange, der godt lige kan løfte os et par ekstra procenter, og vi skal alle sammen være der 100 procent for at kunne komme tilbage fra det her. Vi skal sørge for at fortælle hinanden, at det ikke er ovre endnu, fortæller forsvarsspilleren.

Også Christian Cappis er klar til at returopgøret skal blive anderledes - selvom det bliver svært.

- Vi skal tage det der gik godt, og det der gik dårligt med fra i dag, og finde en måde at komme tilbage på.