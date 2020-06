Svage AaB tabte til AGF, men er klar til slutspillet

FODBOLD:AaB er klar til 3F Superligaens mesterskabsslutspil, men det var også nærmest det eneste, som nordjyderne kunne glæde sig over i søndagens sidste spillerunde i grundspillet.

Hjemme på Aalborg Portland Park blev det til et 2-3-nederlag til AGF efter en kamp, hvor spillet i lange perioder slet ikke hang sammen for Jacob Friis' hold.

AaB fik godt nok kampens første chance, da Kristoffer Pallesens indlæg blev headet på tværs af Lukas Klitten til Tom van Weert, men hollænderen bragede bolden over mål, og derfra stod der AGF på det meste i første halvleg.

I kampens fjerde minut dummede Magnus Christensen sig med en fejlaflevering, der spillede Patrick Mortensen fri, men AGF-topscorerens afslutning sad lige i favnen på Jacob Rinne.

Igen i det 11. minut stod AaB's svenske målmand på det rette sted, da AGF igen sværmede om hjemmeholdets mål.

Mustafa Amini skar AaB-defensiven op med en lang pasning, så Alexander Munksgaard nemt kun lægge bolden til rette for Jon Thorsteinsson, men igen sad afslutningen lige på Jacob Rinne.

I det 27. minut fik AGF dog sin fortjente føring. Gæsterne slog kontra, og Jon Thorsteinsson kunne udnytte et svagt tilbageløb fra flere AaB'ere til at finde en helt fri Bror Blume, der med et fladt spark sendte bolden ind bag en sagesløs Jacob Rinne.

I slutningen af første halvleg kunne ondt være blevet værre for AaB, da AGF-spillerne appellerede for et rødt kort til Patrick Olsen, der i liggende position havde sparket ud efter gæsternes Benjamin Hvidt, men dommer Morten Kroghs fløjte forblev tavs.

I pausen reagerede AaB-træner Jacob Friis på den svage indsats i første halvleg ved at lave hele tre indskiftninger.

Anders Bærtelsen, Kasper Kusk og Tom van Weert blev flået ud til fordel for Frederik Børsting, Lucas Andersen og Søren Tengstedt.

Forbedringen var dog ikke umiddelbart mærkbar, og anden halvlegs første store chance tilfaldt også AGF.

Jakob Ankersen brugte Bror Blume som bande, men fik ikke ordentligt ram på sin afslutning, der gik et godt stykke forbi.

Det virkede til at vække AaB, der kort efter viste livstegn, da Frederik Børsting måtte se sin afslutning fra en spids vinkel blive reddet til hjørnespark.

Det hjørnespark fik AGF-forsvaret clearet, men bolden blev headet lige ud til Kristoffer Pallesen, der små 10 meter uden for feltet flot flugtede bolden i nettet til udligning 1-1.

Det var dog en kort fornøjelse for AaB, der kort efter igen kom bagud.

Et hjørnespark fra Bror Blume fandt Patrick Mortensens hoved tæt under mål, og på målstregen var Jores Okores bestræbelser på at komme i vejen forgæves.

12 minutter før tid øgede AGF også føringen. Jores Okore begik straffe, da han gik i ryggen på gæsternes Albert Grønbæk Erlykke, og fra 11 meter scorede Patrick Mortensen sikkert.

To minutter før tid fik AaB fornyet håb om point, da en lang aflevering fra Jacob Rinne havnede hos Lucas Andersen.

Anføreren snørrede et par AGF-forsvarere, før han sendte en reducering til 2-3 i nettet, men nærmere point kom hjemmeholdet ikke.

AaB får dog mulighed for revanche allerede onsdag, hvor AGF igen kommer på besøg. Denne gang i semifinalen i Sydbank Pokalen.