Svensk Aalborg-stjerne lignede sig selv igen: Skønt at score en masse mål

SØNDERBORG:I kølvandet på Aalborg Håndbolds 36-33-sejr over SønderjyskE var der kø gennem hele hallen for at få en autograf eller en selfie med Mikkel Hansen. I den modsatte side af hallen listede Felix Claar rundt. Næsten ubemærket var han lige henne at hilse på nogle Magdeburg-fans, der havde taget turen til Sønderborg.

Der var et par børn, der listede hen til Claar for at få en autograf i stedet for at stille sig i den nærmest usandsynligt lange kø for at komme i audiens hos Mikkel Hansen. Det kunne være, at de havde set det samme, som de fleste andre: En Felix Claar på sit absolutte topniveau mod SønderjyskE. 11 mål og en evindelig evne til at flænse SønderjyskE's forsvar op med sit verdensklasseduelspil var svært at overse.

Da det kort inde i anden halvleg så ud til, at Aalborg skulle trække afgørende fra, var det Felix Claar, der stod fader til de fleste aktioner, og da kampen skulle afgøres i slutminutterne, var det også svenskerens næsten magiske højrehånd, der gjorde udslaget. Præstationen og de mange mål var i den grad afgørende for, at Aalborg Håndbold trak sig sejrrigt ud af en kamp, hvor SønderjyskE ikke var sådan at ryste af.

- Det er længe siden, jeg har scoret så mange mål. SønderjyskE dækkede meget offensivt forsvar, og det passer mig fint. Nej det var en god kamp, siger den altid ydmyge svensker.

- Vi har haft en tung periode, så det er skønt at kunne komme ind og score en masse mål. Det giver noget selvtillid, siger Felix Claar.

Den svenske playmaker har ikke helt ramt sit normale målsnit i de foregående kampe, og Aalborg-træner Stefan Madsen har været inde på, at det er en ny og lidt anderledes rolle, der venter Felix Claar i denne sæson, men mod SønderjyskE var han tilbage i den udgave, der har transformeret ham til en verdensstjerne i de seneste sæsoner.

Den præstation kastede også roser af sig fra Aalborg-træner Stefan Madsen.

- Felix spillede, som vi har set ham tidligere. Han trækker et kæmpe læs med sit duelspil, og det var dejligt at se ham på det her niveau. Det er en fornøjelse at se. Vi ved jo, at han har det her i sig, siger Stefan Madsen.

- Sådan er det bare. Vi har fået flere verdensstjerner ind, og alle vil jo gerne spille. Så det gælder bare om at levere, når du selv er på banen, og sådan er det heldigvis på alle positioner for os. Det er cool med mig, at vi har konkurrence, siger Claar.

For kort tid siden blev det offentliggjort, at Felix Claar fortsætter i Magdeburg i næste sæson, og offentliggørelsen har måske frigjort lidt ekstra kræfter hos Claar.

- Det er skønt, at det er blevet offentliggjort. I første omgang har jeg fokus på Aalborg, men der venter da et nyt eventyr, siger Felix Claar, der har haft mange overvejelser i forbindelse med valget af fremtidig klub.

SønderjyskE forsøgte at stoppe Felix Claar med ulovlige midler. Foto: Lars Pauli

- Det har selvfølgelig været svært. Det blev Magdeburg, for jeg kan godt li' den måde, som de spiller håndbold på, og jeg kan se, at det passer mig fint, siger Felix Claar.

Inden han slutter sig til Magdeburg, så venter der en sæson, hvor han gerne vil være med til at skrive historie med Aalborg Håndbold.

- Der er et kæmpe potentiale i det her hold. Vi vil gerne vinde Champions League, og vi har et godt hold, så jeg håber på at kunne vinde nogle titler med Aalborg, siger Felix Claar, der selv satte en høj standard med sine 11 scoringer i sejren over SønderjyskE.

Med sejren topper Aalborg Håndbold ligaen med 15 point for otte kampe. Næste opgave venter onsdag, når verdens bedste håndboldhold Barcelona gæster Sparekassen Danmark Arena.

Aalborg Håndbold