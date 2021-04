Svensk back fortsætter karrieren i White Hawks

ISHOCKEY:Den 28-årige svenske back Niklas Pavel fortsætter karrieren i Frederikshavn White Hawks i yderligere to sæsoner.

- Niklas Pavel er yderst professionel og tager gerne en ekstra tur i styrkerummet. Han har den erfaring, der skal til på et ungt mandskab som vores. De unge kan læne sig op af Niklas, og hans professionelle tilgang til spillet er noget, der bliver set op til i truppen, skriver Frederikshavn White Hawks i en pressemeddelelse.

Svenskeren er ligeledes godt tilfreds med, at han fortsat skal trække den hvide Frederikshavn-trøje over hovedet.

- Jeg er glad og ser rigtig meget frem til at fortsætte med at spille for White Hawks. Det er en dejlig klub at være i, og alle i og omkring klubben er fantastiske. Jeg vil arbejde stenhårdt for holdet i alle kampene.

- Min familie og jeg trives rigtigt godt i Frederikshavn, og vi er vilde med byen. Det er en smuk by og tæt på havet, hvilket vi sætter stor pris på.

Niklas Pavel kom til Frederikshavn i løbet af indeværende sæson, hvor han nåede at spille 17 kampe og lave seks assists.