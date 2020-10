Svensk debutant sprudlede fra start: Han ejede jo den midtbane

FODBOLD:Hobro har været hårdt plaget af både skader og karantæner i begyndelsen af sæsonen i 1. division, og derfor reagerede holdet tirsdag ved at hente den svenske midtbanespiller Amel Mujanic på en lejeaftale for resten af sæsonen i Malmö FF - samme sted, som man allerede har hentet Hugo Andersson og tidligere har gjort Anel Ahmedhodzic til en stor profil.

Og svenskeren fik ikke meget tid til at vænne sig til de nye omgivelser, for allerede tirsdag aften spillede han samtlige 90 minutter, da Hobro vandt med 2-1 over Skive efter to hurtige mål i slutningen af første halvleg.

- Det var en herlig debut. Mange minutter i benene og tre point, så jeg kan ikke bede om mere, lød det fra svenskeren efter kampen.

47



























































































Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Jeg har kørt på på træningsbanen, så formen har været fint, så jeg følte, at jeg var klar til 90 minutter. Og jeg havde fået et godt indtryk af klubben allerede inden, fordi jeg har snakket med både Anel og Hugo. Og det er klart min ambition, at jeg skal bruge opholdet i Hobro til at styrke min position, når jeg kommer tilbage til Malmø, siger han.

Kampfakta Mål: 1-0 Mads Hvilsom (36. minut), 2-0 Thomas Enevoldsen (straffe, 41. minut), Sebastian Denius (68. minut) Advarsler: Amel Mujanic, Hobro (46. minut), Frederik Mortensen, Skive (79. minut), Mostafa Maarouf, Hobro (90. minut) Dommer: Jacob Karlsen Hobros opstilling (4-3-3): Adrian Kappenberger - Mathias Haarup, Hugo Andersson, Tobias Salquist, Jacob Tjørnelund - Mikkel M. Pedersen, Jonas Brix-Damborg, Amel Mujanic - Don Deedson (Mostafa Maarouf, 88. minut), Mads Hvilsom, Thomas Enevoldsen (Christian Hørby, 69. minut) VIS MERE

Svenskeren viste stort overblik på midtbanen - særligt med nogle gode diagonalbolde - mens der naturligt nok stadig mangler lidt i placeringsevnen i den form for spil, som Hobro gerne vil spille.

Og holdkammeraterne var imponerede over den nye midtbanespiller.

- Han kom i går og trænede lige med i en halv time. Vi kender ikke ham, og han kender ikke os, og alligevel går han ind og ejer midtbanen på den måde. Det er virkelig fantastisk, lyder det fra angriberen Mads Hvilsom.

Amel Mujanic har altså fået resten af sæsonen i Hobro, som han allerede har fået et godt indtryk af - og mere vil have mere.

- Det starter jo godt. Man of the Match i den første kamp, og så ser vi, hvad den næste kamp bringer, siger han.