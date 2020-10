Svensk fløj er glad for Aalborg-skifte

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har op til denne sæson fået et nyt stærkt kort at spille ud på højre fløj.

Svenske Jonas Samuelsson er kommet til fra Skanderborg og har i sæsonens første otte ligakampe vist fin træfsikkerhed med 17 scoringer på 23 forsøg.

- Jeg er faldet rigtig fint ind på holdet, og det er gået godt, når jeg har spillet, så det har været en rigtig fin start, siger Jonas Samuelsson.

Konkurrencen er dog hård på højre fløj, hvor også Mark Strandgaard bejler til spilletiden.

- I Skanderborg spillede jeg 60 minutter nærmest hver gang, så det er lidt en omstilling, men det er sådan, det er i Aalborg. Jeg må bare bruge de minutter, jeg får, bedst muligt, siger Jonas Samuelsson, der sammen med holdkammeraterne skal forsøge at fortsætte den gode sæsonstart i lørdagens udekamp mod Bjerringbro-Silkeborg (BSH).

- Det bliver en spændende kamp. BSH har gjort det godt og bliver helt sikkert et tophold i år. For os handler det om, at vi får styr på Skube (BSH-playmaker Sebastian Skube, red.). Han fylder meget i deres spil, så vi skal se, om vi ikke kan stå godt i forsvaret og komme ud og løbe med dem.

- Jeg synes, at vi har et bredere hold end dem, så kan vi få fart i kampen, ser det godt ud, siger Jonas Samuelsson.

Der er kampstart i Silkeborg klokken 16.10.