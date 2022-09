Svensk fløj fik lykkelig debut for Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Der var aldrig spænding om udfaldet, da Aalborg Håndbold hentede den tredje sejr af ligeså mange mulige i denne sæsons HTH Herreliga ved hjemme i Sparekassen Danmark Arena at besejre Lemvig-Thyborøn med overlegne 37-24 efter 22-10 ved pausen.

Alligevel var lørdag lidt af en mærkedag for Aalborg Håndbolds Andreas Flodman, der fik sin debut efter at have brugt sin første tid i klubben på at genoptræne oven på en knæoperation.

- Det var fantastisk at komme i kamp. Det er det, jeg har arbejdet benhårdt for, mens jeg har været skadet, og at spille håndbold foran det her publikum er bare skønt, siger Andreas Flodman.

Aalborg Håndbold - Lemvig-Thyborøn Håndbold 37-24 (22-10) Stillinger undervejs: 4-2, 9-6, 15-7, 19-9, 22-10 (pausestilling), 26-13, 30-13, 32-18, 34-18, 36-21

Mål, Aalborg Håndbold: Mads Hoxer 6, Victor Kløve 5, Lukas Sandell 5, Benjamin Jakobsen 3, Sebastian Henneberg 3, Kristian Bjørnsen 3, Buster Juul 2, Andreas Flodman 2, Jesper Nielsen 2, Sebastian Barthold 2, Mikkel Hansen 1, Felix Claar 1, Henrik Møllgaard 1, Marinus Munk 1

Topscorer, Lemvig-Thyborøn Håndbold: Jonathan Würtz 6

Udvisninger: Aalborg Håndbold 0, Lemvig-Thyborøn Håndbold 3

Tilskuere: 4322 VIS MERE

Den 29-årige svensker scorede to gange på to forsøg i sin debut.

- Det gik okay. Jeg skulle lige vænne mig til at spille kamp igen, og nogle gange gik det lidt hurtigt, men det endte jo med en komfortabel sejr og to point, så det var dejligt, siger Andreas Flodman.

Unge Victor Kløve viste sig flot frem i sejren over Lemvig-Thyborøn. Foto: Kim Dahl Hansen

Opgøret mod Lemvig-Thyborøn blev allerede afgjort i første halvlegs anden halvdel, hvor Aalborg Håndbold kom foran med både 10, 11 og 12 mål.

- Det er altid dejligt at spille håndbold og vinde kampe, men det er jo ikke hver dag, at man vinder med 13 mål, så jeg sætter stor pris på den her debut, siger Andreas Flodman, der er gået glip af Aalborg Håndbolds fire første betydende kampe på grund af den knæoperation, som han gennemgik i foråret.

- Det er aldrig optimalt at starte i en ny klub som skadet, men jeg synes alligevel, at jeg er kommet godt ind i tingene. Jeg har følt rigtig stor opbakning fra klubben, og der har ikke været noget med, at jeg skulle stresse for at blive klar. Det betyder rigtig meget, og forudsætningerne med fysioterapeuter og massører i klubben er også bare topklasse, siger Andreas Flodman, der i de seneste sæsoner har været en profil i KIF Kolding.

I Aalborg Håndbold skal han dog kæmpe hårdt for spilletiden i konkurrence med den norske landsholdsfløj Kristian Bjørnsen.

- Han er en fantastisk spiller, som jeg kan lære meget af, men der er mange kampe på en sæson, så jeg tror på, at jeg nok skal få min spilletid, hvis jeg gør det godt nok.

- Det er en anden situation end i Kolding, men der er også flere kampe her, og jeg tror, det er sundt nok, at man ikke spiller 60 minutter i 60 kampe på en sæson. Jeg vil gerne spille så meget som muligt, så jeg kommer til at tage kampen op, men der er som sagt så mange kampe, at det er godt nok, at man ikke skal spille hele tiden, siger Andreas Flodman.

Mikkel Hansen havde en stille dag på kontoret mod Lemvig-Thyborøn med en enkelt straffekastscoring. Foto: Kim Dahl Hansen

Næste opgave for Andreas Flodman og holdkammeraterne er på torsdag, hvor en hjemmekamp mod slovenske Celje er sæsonens første opgave i Champions League. Mindre end 48 timer efter den kamp venter en ligakamp i Jyske Bank Boxen i Herning mod Skjern Håndbold.