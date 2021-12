Svensk fløj trådte ud af glemslen: Jeg er ikke færdig i Aalborg endnu

HÅNDBOLD:Manglende spilletid betyder, at Aalborg Håndbolds Jonas Samuelsson til sommer vender hjem til Sverige. Lørdag viste den 30-årige højrefløj dog, at han bestemt ikke er stemplet ud endnu.

I sejren på 36-32 ude over Mors-Thy fik Samuelsson en sjælden chance og kvitterede med fem mål på fem forsøg.

- Det er ikke blevet til så meget spilletid, så det var dejligt at få muligheden og gribe den. Jeg er bestemt ikke færdig her i Aalborg endnu. Jeg glæder mig vildt til de sidste seks-syv måneder, hvor vi skal jagte nogle titler, siger svenskeren.

Konkurrenten Kristian Bjørnsen har siddet tungt på højrefløjen i denne sæson, men den norske landsholdsspiller fik lørdag et sjældent hvil, og det gav 60 minutter i benene til Jonas Samuelsson.

Cheftræner er dybt imponeret

- Det er klasse, at han bare gik ind og leverede, for der er ingen tvivl om, at han har stået i skyggen af Kristian i den her sæson. Det er ikke let for Jonas, så jeg er dybt imponeret over, at han kom ind og kvitterede med 100 procents udnyttelse på sine chancer, roser cheftræner Stefan Madsen.

- Jeg har hele tiden haft tillid til Jonas, men udfordringen har været, at Kristian (Bjørnsen, red.) på rekordtid har gjort det rigtig, rigtig godt, tilføjer Aalborg-træneren.

Jonas Samuelsson skal fra sommeren 2022 spille for IFK Skövde i den svenske eliteserie, hvor karrieren i sin tid tog fart.

- Efter syv år i dansk håndbold bliver det også dejligt at komme hjem, erkender Jonas Samuelsson.