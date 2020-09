Svensk fløjraket fører an for Aalborg i Europa

HÅNDBOLD:Den nye svenske højrefløj, Jonas Samuelsson, har vist storspil for Aalborg Håndbold i Champions League-opstarten. I sidste uge scorede han fem gange mod Celje i Slovenien, og onsdag aften ramte han plet syv gange i hjemmesejren på 38-29 over ukrainske HC Motor.

- Det er rigtigt, at det er gået fint for mig i begge vores Champions League-kampe, men jeg er også nødt til at score nogle mål for at spille, når konkurrencen er så hård. Aalborg har jo to gode spillere på alle positioner, pointerer Jonas Samuelsson.

Svenskeren førte kniven i kontraspillet i anden halvleg mod HC Motor, hvor han scorede seks af sine syv mål.

- Mikael Aggefors kom ind med nogle gode redninger, og siden begyndte de også at lave flere tekniske fejl. Begge dele betød, at vi for alvor kunne løbe kontra på dem, og vi viste bare, at vi er et klart bedre hold end dem, forklarer Jonas Samuelsson.

Jonas Samuelsson på vej mod en af sine syv scoringer onsdag aften. Foto: Claus Søndberg

Aalborg Håndbold har nu vundet alle otte betydende kampe i sæsonen. Fire i ligaen, to i pokalen og altså også to i Champions League.

- Som hold er vi inde i en god stime, men det er vigtigt, at vi bliver ved med at være ydmyge. Det er det hårde arbejde, der har bragt os hertil indtil videre, pointerer Jonas Samuelsson.

Efter en mellemlanding i Sønderborg på lørdag, hvor der venter en ligakamp mod SønderjyskE, går turen i næste uge videre i Champions League med en tur til Zagreb i Kroatien.

- Jeg ved ikke, om vi er favoritter dernede, men vores indstilling er da, at vi skal derned og hente to point, fastslår den svenske fløj.