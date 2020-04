Svensk forstærkning til EH Aalborg

HÅNDBOLD:Det står endnu ikke endeligt klart, om EH Aalborg i den kommende sæson skal spille i den bedste- eller næstbedste kvindelige håndboldrække, men til gengæld er det sikkert, at holdet får tilgang af en svensk stregspiller.

Tirsdag fortæller klubben således i en pressemeddelelse, at 28-årige Märta Hedenquist kommer til klubben fra Horsens.

- Efter samtale - på afstand selvfølgelig - med Allan (cheftræner Allan Heine, red.) fik jeg med det samme et billede af en træner, der passer godt til mig, og som har en filosofi og en måde at træne på, som jeg er stor tilhænger af. Nu glæder jeg mig rigtig meget til at spille igen og er spændt på de nye udfordringer i Aalborg, siger Märta Hedenquist.

Den glæde deles af Allan Heine.

- Den fysiske dimension i tophåndbold er essentiel, og derfor glæder jeg mig i den grad over, at vi er blevet enige med Märta Hedenquist for den kommende sæson. Hun er stærk og frygtløs og vil helt sikkert give vores spil noget kant i begge ender, siger Allan Heine.