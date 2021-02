Svensk forsvarstårn holder drømmen i live for Hobro

FODBOLD:Det er igen hverdag for Hobro IK efter forhenværende cheftræner Peter Sørensens afsked med 1. divisionsklubben. Søndag spillede de gulblusede 2-2 med en direkte konkurrent om en plads i oprykningsspillet.

Vikar Michael Krygers tropper fik nemlig uafgjort med hjem fra Sjælland, da Fremad Amager blev snydt for en sejr helt til sidst i kampen. Lejesvenden Hugo Andersson sikrede et enkelt point til nordjyderne med et hovedstødsmål.

Dermed har Hobro fem point op til femte- og sjettepladsen med tre kampe tilbage i grundspillet.

Fremad Amager - Hobro 2-2 Mål: 0-1 Loucius Don Deedson (19. minut), 1-1 Kasper Fisker (47. minut), 2-1 Marcus Bay (52. minut), 2-2 Hugo Andersson (90. minut) Startopstilling, Hobro (4-3-3): Adrian Kappenberger - Jesper Bøge, Hugo Andersson, Simon Jakobsen, Jacob Tjørnelund - Jonas Brix-Damborg, Mikkel M. Pedersen, Christian Cappis - Don Deedson, Pål Alexander Kirkevold, Mads Hvilsom VIS MERE

Hobro kom ellers foran i opgøret, da tilbagevendte Loucius Don Deedson bragte gæsterne foran på Amager. Angriberen snød hjemmeholdets forsvarskæde, da han modtog en veltimet pasning og løb på tværs. Herfra sendte en flad bold mod højre stolpe.

Dermed lignede det den perfekte start for Michael Kryger som trænervikar efter Peter Sørensens afsked med klubben.

Men i anden halvleg gik det galt for den konstituerede cheftræner og det nordjyske mandskab. Der skulle nemlig ikke gå meget tid efter pausen, før en gammel kending dukkede op og gjorde det onde ved dem.

Den tidligere Hobro-spiller Kasper Fisker kørte nemlig en hurtig én-to med Kristoffer Munksgaard gennem nordjydernes bagerste rækker og snød Kappenberger i mål. Det var hans første mål for 1. divisionsklubben efter sin afsked med Brøndby.

Kort efter bragte Marcus Bay så hjemmeholdet foran, da han fra 30 meter sendte et langskud ind og sætte bevægelse i målmaskerne.

I det sidste ordinære åbnede Hugo Andersson så en smule op for drømmene om top-seks. Danny Amankwaa sendte et fremragende indlæg ind, som svenskeren strakte sig for at dirigere i mål til en udligning.

Kort tid efter kunne Pål Alexander Kirkevold have gjort det til 3-2 til Hobro. Men nordmanden forvaltede en velplaceret tværaflevering helt forkert, da han fra en fri position på klos hold sendte sin afslutning over mål.

I overtiden appellerede Mads Hvilsom for straffespark, men i stedet fik Hobro-angriberen et gult kort for at filme.