Svensk ishockeykæmpe føler sig næsten dansk, men i Aalborg synes de, han taler norsk

ISHOCKEY:Den svenske kæmpe Victor Panelin Borg er efterhånden blevet en institution hos ishockeyklubben Aalborg Pirates, hvor han har spillet de seneste fem sæsoner, og der stopper det ikke.

Den 30-årige back, der indtil videre er noteret for 278 kampe for aalborgenserne, har netop skrevet under på en ny aftale, der gælder for den kommende sæson.

- Min familie og jeg trives rigtig godt i Aalborg, så vi kommer ikke til at flytte frivilligt, med mindre jeg får et virkeligt attraktivt tilbud fra en større liga. Vi har en lille datter, og tingene skal også hænge sammen udenfor isen, så det er bare fantastisk, at klubben gerne vil forlænge med mig, siger Victor Panelin Borg.

Ramt af sprogforvirring

Selvom han nu tager hul på sit sjette år i Aalborg, har svenskeren dog endnu ikke adopteret det danske sprog, selvom han gerne ville. Det skyldes, at han med egne ord er ramt af sprogforvirring.

- Jeg forstår jo fint dansk, og danskerne forstår mig. Samtidig er min kæreste norsk, så det bliver lidt for mærkeligt det hele. Jeg prøver at snakke norsk med hende, men hun siger, det lyder dansk i stedet. Og når jeg så tager til træning i Pirates og prøver at snakke dansk der, så siger de, at jeg lyder norsk, griner svenskeren.

278 gange er Victor Panelin Borg skøjtet på isen for Aalborg Pirates, og han føler sig langt fra færdig som ishockeyspiller. Arkivfoto: Lars Pauli

Victor Panelin Borg forsikrer dog, at han endnu ikke har opgivet at knække den danske sprognøgle.

- Det seneste års tid har jeg studeret økonomi ved siden af ishockeyen, og det foregår jo på dansk, og det hjælper trods alt, forklarer Victor Panelin Borg.

Han har fra en tidlig alder været professionel ishockeyspiller for Rögle i fødebyen Ängelholm, som han også nåede at repræsentere i en sæson i Swedish Hockey League. At han nu er startet på et studie, er et tegn på, at han er begyndt at tænke på, hvad der skal ske, når han engang forlader isen.

- Det er noget, jeg ville ønske, jeg havde tænkt mere over tidligere i min karriere. Man har rigtig megen fritid, når man spiller ishockey, og den kan godt bruges til noget mere fornuftigt end at sidde på café eller lignende.

Har næppe en træner i maven

Victor Panelin Borg er også bevidst om, at han næppe kommer til at lave en flydende overgang fra spiller til træner, når den aktive karriere slutter. Hans fremtid ligger formentlig udenfor sporten.

- Det taktiske element af sporten kan man nok ikke kalde min styrke, så det er meget godt, at jeg har en træner, der fortæller, hvor jeg skal skøjte hen, erkender han.

Et karrierestop er dog ikke noget, Victor Panelin Borg planlægger i den nærmeste fremtid, for han elsker stadig at spille og har store ambitioner på Aalborg Pirates’ vegne.

- Sæsonen før jeg kom hertil, kæmpede klubben hårdt for overhovedet at komme i slutspillet, og der har vi jo siden taget nogle gigantiske skridt mod toppen - med ”the double” i 2018 som højdepunktet.

Aalborg Pirates går på isen i slutningen af juli, og målet er både en dansk og en europæisk triumf. Arkivfoto: Martin Damgård

- Og når man først har prøvet, hvordan det føles at vinde det hele, så hungrer man efter at opleve det igen. Nu har jeg en tabt finale i frisk erindring, som jeg føler, at vi godt kunne have vundet, og derfor kan det kun gå for langsomt med at få gang i den nye sæson, hvor tilskuerne forhåbentlig vender tilbage for fuld styrke.

Her skal Aalborg af gode grunde ikke deltage i Champions Hockey League, men til gengæld spiller man med i den mindre Continental Cup, hvor Pirates får fordel af hjemmebane i gruppespillet til november.

- Det er altid sjovt at spille kampe mod fremmede hold, og SønderjyskE viste sidste år, at det er en turnering, som et dansk hold kan vinde. Så vi skal ikke gå efter noget mindre end at kopiere deres triumf, fastslår den svenske back.

Victor Panelin Borg og de øvrige spillere fra Aalborg Pirates går efter planen på isen igen i slutningen af juli. Indtil da står den på hårdt arbejde i styrkelokalet.