Svensk keeper afsporede V.L.T.J: Aggefors dominerede i Lemvig

HÅNDBOLD:Man er ikke i tvivl om, hvor man er henne, når det klassiske Tørfisk-nummer ”V.L-T.J.” klinger i højtalerne. Det er den klassiske opvarmningssang i Lemvig Kultur & Idrætscenter, når Lemvig-Thyborøn spiller hjemme.

Nummeret henviser til Vemb-Lemvig-Thyborøn-Jernbanen, men mandag aften var det altså hjemmeholdet, der kom til at stå overfor et buldrende tog, da Aalborg Håndbold fortsatte deres imponerende sæsonstart med endnu en storsejr. Det blev til en sejr på 30-22.

Og endnu engang var kampen lukket allerede efter 30 minutter, hvor Aalborg dominerede fra start.

En stor del af Aalborgs i Lemvig var keeper Mikael Aggefors, der sad over i fredagens storsejr over Kolding, men så til gengæld fik masser af spilletid i Lemvig og diskede op med hele 19 redninger.

Stillinger undervejs: 2-1, 3-4, 3-7, 5-11, 8-16 (12-19), 13-22, 14-24, 15-26, 18-26, 19-30 Topscorer Lemvig: Pelle Schilling 4, Rasmus Porup 4, Thomas Damgaard 4, Jonas Langerhuus 4 Mål, Aalborg: Felix Claar 6, Sebastian Barthold 4 (1), Jonas Samuelsson 3 (1), Lukas Sandell 3, Buster Juul 3 (1), Nikolaj Læsø 2, Magnus Saugstrup 2, Henrik Møllgaard 2, Mikael Aggefors 1, Mark Strandgaard 1, René Antonsen 1, Mads Christiansen 1, Benjamin Jakobsen 1 Udvisninger: Lemvig 3x2 minutter, Aalborg 4x2 minutter Tilskuere: 320 VIS MERE

- Det var en god aften for mig, men en god målmandspræstation kommer jo kun, hvis forsvaret også spiller godt. Og det har vi gjort fra start i denne sæson. VI havde et godt fundament allerede i sidste sæson, men vi har bygget endnu mere på det, selvom der er kommet nye spillere til, og det lover helt bestemt godt for resten af sæsonen, siger den svenske keeper, der deler spilletiden i målet med Simon Gade i denne sæson.

- Han er en rigtig dygtig ung keeper, der også kan give mig noget. Han har en meget god målmandsteknik og gode reaktioner, så jeg er helt sikker på, at vi nok skal blive et godt team, siger Mikael Aggefors.

Aalborg spiller torsdag aften ude mod Ribe-Esbjerg, der mandag aften tabte til Kolding, som Aalborg i fredags slog med hele 13 mål.