Svensk målmand klar til AaB-debut

FODBOLD: Da AaB i sidste uge solgte Nicolai Larsen til FC Nordsjælland, betød det samtidig, at Jacob Rinne blev gjort til ny utvetydig førstemålmand hos aalborgenserne.

Den nytilkomne svensker har været henvist til bænken i de første kampe, men torsdag får han sin debut, når det gælder udekampen i DBU Pokalen mod Viborg.

- Det bliver virkelig dejligt at spille gældende kampe igen. Det har jeg glædet mig til, så nu håber jeg bare, at vi spiller en god kamp og kommer videre, siger Jacob Rinne, der har fået en god start på sin nye tilværelse i AaB.

- Det har været et godt skifte indtil videre. Den første uge var lidt hård, fordi der var en masse praktiske opgaver, jeg skulle have styr på, men jeg er faldet godt til, siger Jacob Rinne.

Efter afskeden med Nicolai Larsen har Jacob Rinne også overtaget trøjen med nummer 1 på ryggen, og svenskeren er glad for tilliden.

- Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at jeg får den tillid, at jeg nu er førstemålmand. Jeg kom til AaB med en forhåbning om at spille, så nu vil jeg bevise, at de kan regne med mig, siger Jacob Rinne.

Opgøret i Viborg fløjtes i gang torsdag aften 19.30.