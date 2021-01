Svensk målmand tilslutter sig White Hawks

ISHOCKEY:Den svenske målmand, 22-årige Filip Larsson, slutter sig til Frederikshavn White Hawks for resten af denne sæson. Det gør han på en låneaftale, som er kommet i stand gennem NHL klubben Detroit Red Wings, hvor Filip Larsson er på kontrakt, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Filip Larsson var i denne sæson udset til at optræde på NHL klubbens farmerhold i AHL, men da udsigterne til, om AHL kommer i gang eller ej, er usikre, vil klubben gerne give ham værdifuld spilletid i Metal Ligaen.

Filip Larsson skal derfor, sammen med Mathias Seldrup, kæmpe om pladsen mellem stængerne.

Klubben vurderer, det er en god mulighed for at være fuldt ud garderet på målmandsposten frem mod det kommende slutspil.

Filip Larsson er født og opvokset i Stockholm, og har blandt andet spillet for den hæderkronede svenske klub Djurgårdens IF. Det er også blevet til kampe for flere af de svenske ungdomslandshold, og i 2016 blev han draftet i 6. runde af Detroit Red Wings.

- Jeg ser meget frem til at komme til Danmark og Frederikshavn, og jeg vil afslutte den her sæson på bedste vis. Det er ikke meget, jeg kender til dansk ishockey, men det bliver rigtig spændende at komme til et nyt land og lære ishockeyen at kende i Danmark, siger Filip Larsson i pressemeddelelsen.

Kevin Frydkjær er stadig en del af truppen, hvor der vil blive trænet med alle tre keepere. Kevin er i denne sæson med for at lære at begå sig i et elitemiljø, og han har rykket sig rigtig flot, og fået enkelte spilleminutter i benene. Akkurat som forventet og aftalt, og vi vurderer stadig, at Kevin kan blive en fremtidens mand i White Hawks buret.

Filip Larsson ankommer til Frederikshavn i begyndelsen af næste uge.