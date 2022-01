Svensk medie: Cifuentes er enig med Hammarby

FODBOLD:Det svenske medie FotbollDirekt fortæller, at Cifuentes og Hammarby angiveligt skulle være enige om de personlige betingelser for træneren. Det betyder, at det nu er op til AaB at forhandle de sidste detaljer for et skifte på plads med den stockholmske klub.

Tidligere har AaB's sportschef Inge André Olsen fortalt, at man ikke forhandlede om den spanske træner med en anden klub, men det er nu tilfældet, hvis man skal tro FotbollDirekt's oplysninger.

Det har indtil videre ikke været muligt for Nordjyske at få en kommentar til den seneste udvikling i sagen om Martí Cifuentes fra sportschef Inge André Olsen.

Ekstra Bladet oplyser i samme sag, at AaB ønsker at have en afløser klar, når Cifuentes skifter klub.

Her er det fortsat navne som Thomas Thomasberg, Lars Friis, og Jacob Friis, der står først for i diverse spekulationer.