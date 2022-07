Svensk midtbanespiller er på blokken i AaB

FODBOLD:Denne sommer må AaB måske sige farvel til Iver Fossum, der kun har et år tilbage af sin kontrakt og ikke har lagt skjul på, at han gerne vil videre i sin karriere. Derfor er nordjyderne på udkig efter en potentiel afløser for nordmanden.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er Anton Salétros et af emnerne. Den 26-årige svenske midtbanespiller spiller i øjeblikket i den bedste norske række hos Sarpsborg, hvor han dog har kontraktudløb ved årsskiftet.

Derfor må Salétros nu forhandle til anden side, og ifølge Nordjyskes oplysninger er AaB altså en af bejlerne til at overtage svenskeren. Der er dog endnu ikke nogen aftale på plads mellem parterne, og ifølge Nordjyskes oplysninger er AaB heller ikke alene om at vise interesse i den 26-årige svensker.

Anton Salétros har spillet 62 kampe og scoret 10 mål for Sarpsborg, som han har repræsenteret siden oktober 2020, hvor han kom til klubben efter et ophold i Rusland hos FC Rostov. Inden da spillede han for AIK hjemme i sin fødeby, Stockholm. Tilbage i 2017 var han desuden på et lejeophold i ungarsk fodbold hos Újpest FC.

Anton Salétros er noteret for en enkelt landskamp for Sverige. Den fik han i januar 2020 i en venskabskamp mod Kosovo.