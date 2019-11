Svensk profil strålede, da Frederikshavn trak det længste strå i målorgie

ISHOCKEY:Anders Eriksson er ved at blive den profil, Frederikshavn White Hawks regnede med, at han skulle være, da svenskeren blev hentet til klubben før denne sæson.

Det understregede han fredag aften, hvor Eriksson med fire point var udslagsgivende for, at vendelboerne vandt udekampen mod Herning med 7-5.

Anders Eriksson åbnede ballet, da han efter otte minutter bragte Frederikshavn foran 1-0 i powerplay. Efter godt 13 minutter blev den føring fordoblet, da Alexander Bumagin gjorde forarbejdet, så Christopher Frederiksen kunne score til 2-0.

Små fire minutter før første periodes udløb fik Herning dog reduceret, da den tidligere Frederikshavn-kaptajn Lasse Lassen scorede mod sin tidligere klub.

Der skulle dog blot gå 50 sekunder af anden periode, inden Frederikshavn White Hawks igen havde udbygget føringen. Denne gang via en scoring fra Alexander Bumagin. Mindre end to minutter senere reducerede Herning dog igen, da Colin McNeill sendte pucken ind bag Tadeas Galansky.

Målene fortsatte dog med at vælte ind i begyndelsen af anden periode, og næsten otte minutter inde i perioden trak gæsterne lidt fra igen. Anders Eriksson og Nikolaj Krag Christensen stod for forarbejdet, og så kunne Radim Piroutek score til 4-2. Midtvejs i anden periode fik Herning dog endnu engang reduceret, og igen var det Lasse Lassen, der stod for scoringen.

Små to minutter inde i tredje periode kom hjemmeholdet så helt på omgangshøjde i den målrige forestilling, da Jonne Virtanen udlignede til 4-4.

Glæden var dog kortvarig for Herning, for bare tre minutter skulle der gå, inden Frederikshavn igen var foran. Igen var Anders Eriksson med i målet, da svenskeren stod for oplægget til Søren Nielsens 5-4-scoring.

Fredagens kamp var dog en lang rutsjebanetur, og godt 11 minutter før tid var det igen Hernings tur til at juble, da Brodie Dupont scorede til 5-5.

Men det blev Frederikshavn White Hawks, der kunne le sidst. Anders Eriksson leverede endnu en assist med lidt mere end fire minutter tilbage, da han stod for forarbejdet til Nikolaj Krag Christensens 6-5-scoring, og siden blev høgenes sejr cementeret, da Radim Piroutek scorede for anden gang og gjorde det til 7-5.