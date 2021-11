Svensk profil valgte Aalborg Håndbold over andre bejlere: - Jeg elsker de skyhøje ambitioner

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold har sikret sig en kontraktforlængelse med Lukas Sandell, så den svenske højreback er på kontrakt hos de danske mestre frem til sommeren 2023, hvilket er et år ekstra i forhold til den oprindelige kontrakt.

- Der har absolut været overvejelser omkring min fremtid, fordi jeg har en klar ambition om at spille i Bundesligaen på et tidspunkt. Der var også andre muligheder, men når det alligevel endte med at blive Aalborg, er det, fordi jeg stortrives i klubben, og jeg elsker de skyhøje ambitioner, som der er her i klubben, siger Lukas Sandell.

Den svenske back bragede igennem lydmuren i sin første sæson i klubben. Champions League-finale, VM-finale og en OL-deltagelse var nogle af højdepunkterne for Lukas Sandell.

- Det var en fantastisk første sæson, og den har også spillet ind i min beslutning, for jeg har selv kæmpe ambitioner for min tid i klubben. Jeg vil vinde det hele. Jeg håber, vi kan gøre os gældende i alle turneringer. Drømmen er at vinde Champions League, og med de tilgange, vi har fået til denne sæson, og de tilgange, vi får til næste sæson, så tror jeg på det, siger Sandell.

I næste sæson bliver der trængsel på Lukas Sandells højreback-position. Mads Hoxer skifter til Aalborg fra Mors-Thy, og Martin Larsen vil ligesom i denne sæson også være en del af Aalborg Håndbold-truppen.

- Det bliver lidt specielt med tre højrebacker, men jeg er sikker på, at med de mange kampe, vi har ambitioner om at spille, så skal der nok blive masser af spilletid til alle tre, siger Lukas Sandell.

Aalborg-profilen er hjemme i Sverige i denne uge for at deltage i en landsholdssamling, men når han vender tilbage til Aalborg og en travl hverdag, er der et klart mål for den personlige udvikling.

- Jeg synes selv, at jeg er blevet en bedre forsvarsspiller, men det er klart i den del af spillet, at jeg skal forsøge at forbedre mig, siger Lukas Sandell.