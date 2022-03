Svensk profil var tilbage for Aalborg: - Jeg er slet ikke tilfreds

ISHOCKEY:Aalborg Pirates besejrede onsdag aften Herlev Eagles med 3-1 i Sparekassen Danmark Isarena, og de bragte sig dermed foran 3-0 i serien - dog uden at imponere mod grundspillets nummer otte.

- Det var ikke vores bedste kamp i år, og det var rigtig dårligt i anden periode, hvor vores målmand står stærkt for os. Vi kom med hans hjælp ud fra anden periode med føringen på 3-1.

- Generelt var det en dårlig kamp af os, men vi kan tage det med, at vi vandt kampen, og er foran 3-0, siger Victor Panelin-Borg.

Aalborg Pirates er foran 3-0, og det er aldrig før sket, at et hold har tabt efter at være foran 3-0 i en kvartfinaleserie i den danske ishockeyliga. Foto: Torben Hansen

Den svenske Aalborg Pirates-spiller var tilbage på isen efter ikke at have spillet de to første kvartfinalekampe på grund af en skade, og for ham var det dejligt at være tilbage, selvom det individuelle niveau i følge ham selv skal hæves.

- Det var virkelig dejligt at være tilbage. Jeg har savnet at spille slutspilshockey i de kampe, jeg har set fra sidelinjen på det seneste.

- Jeg har ikke været så meget på isen de sidste halvanden til to uger, men jeg forventer, at det bliver bedre, for jeg er slet ikke tilfreds med, hvad jeg leverede, men det vigtigste var som sagt, at vi vandt kampen, lyder det fra Victor Panelin-Borg.

Kampfakta Aalborg Pirates - Herlev Eagles 3-1 Periodecifre: 3-1, 0-0, 0-0 Mål: 1-0 Emil Marcussen (05.30), 2-0 Mikkel Højbjerg (14.18), 3-0 Emilio Romig (17.10), 3-1 Mikkel Holm Skjellerup (19.00) Udvisningsminutter: Aalborg 12. Herlev 14 Tilskuere: 2564 VIS MERE

Aalborg Pirates vandt grundspillet i Metal Ligaen, imens Herlev Eagles blev nummer otte, og derfor er det også forventeligt, at piraterne går videre fra kvartfinaleserien, men de skal formentlig vise et højere niveau end onsdag aften, hvis de allerede skal afgøre det fredag i Herlev.

- Vi har vist i de første to kampe, at vi er det bedste hold, men det viste vi ikke i dag (onsdag, red.). Det er bare tæt i playoff, og så stor er forskellen heller ikke på holdene.

- Det er svært at vinde i Herlev, men selvfølgelig går vi efter at lukke serien i fire kampe, det er der, fokus ligger, siger Victor Panelin-Borg.

Svenskeren vil helst ikke kigge så meget fremad, selvom serien allerede kan afgøres til nordjydernes fordel fredag aften i Herlev, men holdet har kvaliteterne til at gå hele vejen.

- Jeg føler, at vi er klar til at gå hele vejen i slutspillet. Vi har et rigtig godt hold, og vi spiller god ishockey, men lige nu ligger fokus på fredag, og derefter kan vi begynde at snakke om semifinaler, slutter Victor Panelin-Borg.