Svensk redningskrans til uskarpe pirater

RØDOVRE:Længe så det faktisk ikke ret godt ud for Aalborg Pirates, der til stadighed kæmper med at finde mesterskabskursen, eller i det mindste en kurs, der gør, at man kan genkende det mandskab, der i sidste sæson hjemtog DM-guldet i suveræn stil.

Nu vindes mesterskabet ikke slutningen af november, men omvendt er det her fundamentet lægges. Derfor var det heller ikke specielt opløftende at se piraterne være i problemer med Metalligaens bundhold Rødovre.

Det hører med til historien, at Rødovre viser spillemæssige fremskridt for tiden. Det samme kan ikke siges om Aalborg Pirates, der med navne som Julian Jakobsen, Patrick Bjorkstrand, Kirill Kabanov og mange andre har en parade af offensive profiler.

Problemet er bare, at disse profiler ikke præsterer på et top-niveau eller noget i nærheden for tiden. Hos Rødovre er der til gengæld en brandvarm svensker. Han hedder Johan Lundgren. Han bragte københavnerne foran kort inde i anden periode, og den føring stod helt frem til midten af tredje periode.

Her viste Patrick Bjorkstrand et glimt af klasse, da han udlignede til 1-1, men trods gode intentioner fra piraterne blev det ikke til flere scoringer hverken i den resterende del af tredje periode eller i overtiden.

Derfor skulle man ud i straffeslag, og her kom Rødovre på sejrskurs, da Gustaf Berling scorede på Rødovres andet af tre straffeslag. Lige efter udlignede Victor Rollin Carlsson, og minsandten om ikke Rollin Carlsson gentog det svære kunststykke, da han blev sat til at tage piraternes fjerde forsøg i straffekonkurrencen. Da Thomas Lillie efterfølgende afværgede et forsøg, kunne Pirates trods alt rejse hjem fra Rødovre med to point.