Svensk stjerne om afsked: Vemodigt at forlade Aalborg

AALBORG:Midt i januar 2020 udsendte Aalborg Håndbold en pressemeddelelse, som fortalte, at klubben havde sikret sig en 22-årig svensker ved navn Lukas Sandell. Han var hentet i norske Elverum, hvor han havde scoret mål på samlebånd fra sin position som højre back.

Det var alt sammen meget godt, men Jan Larsens ord om, at man forventede, at Sandell ville komme til at spille en stor rolle i Aalborg Håndbold, blev modtaget med et spørgsmål om, hvorvidt Sandell kunne løfte arven efter Omar Ingi Magnusson, der havde været helt forrygende i Aalborg-trøjen.

Tre sæsoner senere er der ingen tvivl om, at svaret på det spørgsmål er et rungende ja. Sandell kandiderer kraftigt til titlen som den stærkeste højreback i klubbens historie. Han har ganske enkelt overgået en hver forventning med sine præstationer hos nordjyderne.

- Det er en voldsom udvikling, han har gennemgået. Da vi kiggede på Lukas, kunne vi godt se, at han havde et stort potentiale, men kunne ikke forudse, at han ville eksplodere så hurtigt i sin udvikling.

- Vi var spændte på, om vi kunne flytte ham i forhold til det niveau, han havde i Elverum. Der er ingen tvivl om, at vores fokuspunkt har været, at han skulle være med i begge ender af banen. Jeg er med på, der stadig er forbedringspotentiale, men med de kvaliteter han har op ad banen, så er det hele tiden værd at prioritere, siger Stefan Madsen.

Lukas Sandell har indtil videre vundet et dansk mesterskab og en pokaltitel hos Aalborg Håndbold. Arkivfoto: Bente Poder

Det er ikke kun de spillemæssige kvaliteter, som Stefan Madsen kommer til at savne hos Lukas Sandell. Personligheden er nemlig ligeså god som evnerne på banen. Der er dog et lille men.

- Det har været en fornøjelse at arbejde med ham på det personlige plan. Han er en loyal og på alle måder fantastisk fyr, som i øvrigt snakkede bedre dansk, da han kom til klubben. Jeg synes, han er blevet sværere at forstå, men det kan godt være, at det bare er mig, siger en grinende Stefan Madsen.

Vemodigt

For Lukas Sandell er der også sket store ting og sager, mens han har boet i Aalborg. Blandt andet er han blevet gift, og han er blevet far undervejs. Derfor vil Aalborg også altid have en stor plads hos den sympatiske svensker.

- Vi har haft det rigtig, rigtig godt i Aalborg. Vi trives virkelig her. Det er fantastiske mennesker, vi har mødt her i byen, så det er med vemod, at vi forlader Aalborg, siger Lukas Sandell.

Rent sportsligt har svenskeren sat et stort aftryk i Aalborg Håndbold, og han har også mange gode minder, der tages med fra Limfjordsbyen.

- Champions League-finalen vil altid være noget specielt for mig. Det var et højdepunkt i min karriere. Jeg har bare haft tre fantastiske år med stor fremgang. Det er tre år, som jeg er meget glad for og meget stolt af, siger Lukas Sandell.

De takker af hos Aalborg Håndbold Følgende spillere takker af i Aalborg Håndbold efter denne sæson:

Simon Gade (Hannover)

Mikael Aggefors (karrierestop)

Andreas Væver (?)

Aron Palmarsson (FH)

Felix Claar (Magdeburg)

Andreas Flodman (Göppingen)

Arnor Atlason (TTH) VIS MERE

Særligt i den første sæson gik alt mere eller mindre op i en højere enhed for Lukas Sandell, der sammen med Felix Claar fik alle Aalborg-fans til at glemme alt om Omar Ingi Magnusson og Janus Smarason, som de havde afløst.

- Det var fedt med alle de kampe vi vandt, men jeg savnede publikum til de kampe. Det var en skam, at vi ikke kunne dele succesen med vores tilskuere. Det er en af de vigtigste sæsoner i min karriere. Jeg spillede godt, og jeg kom med ind omkring landsholdet, siger Lukas Sandell.

Nu går turen videre til den ungarske storklub Veszprem. Her bliver Sandell en del af verdens måske stærkeste besætning på højre back-positionen. Han skal nemlig konkurrere med Yahia Omar og Nedim Remili om spilletiden.

- Jeg ser frem til den konkurrencesituation. Jeg vil fortsat gerne udvikle mig, og jeg vil gerne prøve at vinde Champions League. Det tror jeg, der er gode muligheder for i Veszprem, for det er et stærkt hold, som jeg bliver en del af, siger Sandell, der også glæder sig til at prøve kræfter med en håndboldkultur væk fra de skandinaviske breddegrader.

- Nu har jeg spillet i Sverige, Norge og Danmark, så for at prøve noget andet, så var faldt valget af ny klub på Veszprem. Der var en del tilbud, da jeg skulle bestemme mig, men af de mange forskellige årsager, der er til mit skifte, så var udfordringen ved at spille i en klub af Veszprems størrelse bestemt med til at tippe beslutningen for mig, siger Lukas Sandell.

Nu resterer der blot en enkelt kamp i Aalborg Håndbold-trøjen for den dygtige back, og her er ambitionen ikke til at tage fejl af.

- Jeg håber, at vi kan lukke min tid i klubben med et mesterskab. Det vil være den perfekte afsked, siger Lukas Sandell.