Svensk stjerne satte semifinalekursen for Aalborg

HÅNDBOLD:Med 11 mål på 13 forsøg trak stjernespilleren Felix Claar det helt store læs, da Aalborg Håndbold søndag sikrede sig en vigtig slutspilssejr over Skjern.

De danske mestre stillede igen op uden en håndfuld store profiler, og dermed hvilede der et tungt pres på de tilbageværende.

- Det gælder bare om at tage noget ansvar, når vi har så mange skader, som det er tilfældet i øjeblikket. Jeg synes også, det var en fed og intens kamp at spille, lyder det fra Felix Claar.

Svenskeren bragede Aalborg Håndbold foran med seks mål (10-4) i første halvleg, men Skjern kom siden tilbage, og i anden halvleg fik de i flere omgange udlignet.

- Vi startede kampen rigtig stærkt, og når vi spiller på vores topniveau, så rækker det rigtig langt. Siden begyndte begge hold at spille syv mod seks, og det gav noget hakkende spil i anden halvleg. Når det blev så spændende, så handler det måske også lidt om, at vi er lidt presset på ressourcerne, men jeg er virkelig glad for, at vi løste det, siger playmakeren.

Felix Claar er ikke i tvivl om, at hjemmebanen kan blive helt afgørende for udfaldet af den kommende semifinale mod Bjerringbro-Silkeborg. Foto: Martin Damgård

Han har stort set været forskånet for skader i denne sæson, og trods det pressede program går han ikke rundt og frygter, at han bliver næste mand på lazarettet.

- Nej, slet ikke. Efter sådan et opgør her, som kommer lige i kølvandet på kampen mod Veszprém, så kan jeg da godt mærke det i kroppen, når jeg vågner i morgen. Men jeg skal nok komme i form til onsdag, siger Felix Claar med et skævt smil.

Sejren over Skjern betyder, at Aalborg Håndbold skal møde Bjerringbro-Silkeborg i semifinalen og starter på hjemmebane onsdag.

- Hvem vi skulle møde, var ikke så vigtigt. Det handlede først og fremmest om at sikre hjemmebanefordelen, og den har vi jo nu - også hvis det skulle blive nødvendigt med en tredje semifinalekamp, siger en tilfreds Felix Claar.

Aalborg Håndbold - Skjern