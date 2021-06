Svensk stjerne stråler før finale: Aalborg er blevet en af verdens bedste klubber

HÅNDBOLD:Med 113 mål og 97 assists har Felix Claar været en kæmpe forstærkning for Aalborg Håndbold i denne sæson. Den svenske playmaker har på begge parametre overstrålet sin forgænger, islændingen Janus Smarason (79 mål og 73 assists), og været en af de offensive nøgler til aalborgensernes succesfulde sæson.

Den 24-årige svensker, der blev hentet barndomsklubben Alingsås HK, må da også knibe sig lidt i armen over de oplevelser, som sæsonen hidtil har budt på.

- Det overgår min fantasi, at jeg i mit første år i Aalborg skulle prøve at stå i en VM-finale, komme i Champions League Final4 og være finaleklar både i ligaen og i pokalen. Det er helt sindssygt, indrømmer Felix Claar.

Aalborg Håndbold har i mange år været anset som en god mellemstation for skandinaviske talenter, inden de flyver videre til Bundesligaen eller en anden større adresse. Men det verdensbillede er der blevet rykket godt og grundigt ved i denne sæson.

- Jeg har da også sagt, at jeg på et tidspunkt gerne vil prøve at spille et andet sted, men som det er gået i år, er Aalborg jo en topklub i verden og derfor et meget attraktivt sted at være. Så lige nu har jeg ikke den store udlængsel, for jeg trives her, og der er jo flere verdensklasse-spillere på vej, påpeger Felix Claar med henvisning til blandt andre Aron Palmarsson og Mikkel Hansen.

Svenskeren har fra dag ét været fantastisk til at sætte sine aalborgensiske holdkammerater op i angrebsspillet, mens han i perioder har holdt lidt igen med sine egne skud. Cheftræner Stefan Madsen har dog opfordret Felix Claar til give den mere gas med skudarmen.

- Jeg er sådan set enig med Stefan, og jeg synes faktisk også, jeg har skudt mere på mål den seneste måned.

Det viste playmakeren blandt andet i den hektiske slutfase i Flensburg, hvor han steg op langt udefra og hamrede en vital scoring ind i modsatte målhjørne.

- En gang imellem viser jeg da, at jeg godt kan score fra distancen, smågriner Claar.

Han melder sig helt klar til aftenens 1. DM-finale mod Bjerringbro-Silkeborg i Jutlander Bank Arena, selvom det har været en lang og hård sæson.

- Selvfølgelig kan jeg mærke i kroppen, at det har været en lang sæson, men når man står overfor så store kampe, som vi gør i de kommende uger, så glemmer man det fuldstændig.

Der er i øvrigt ingen fare for, at finaleweekenden i Champions League (12./13. juni), kommer til at fjerne Aalborg Håndbolds fokus fra DM-finalerne.

- Vi vil virkelig gerne spille Champions League også i næste sæson, og det kræver, at vi vinder mesterskabet. Så jeg kan garantere, at vi udelukkende tænker på BSH lige nu, lover Felix Claar, der ikke er bekymret over, at aalborgenserne to gange i sæsonen har tabt til netop BSH.

- Det har været tætte kampe, og så mener jeg, at vi har et bedre hold nu, end da vi tabte til dem. Vores selvtillid er vokset enormt, påpeger svenskeren.