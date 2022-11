Svensk stortalent skifter til Aalborg Håndbold - betyder farvel til to

HÅNDBOLD:Det bliver svenske Fabian Norsten, som skal danne makkerpar med Niklas Landin i Aalborg Håndbolds mål fra sommeren 2023.

Det har klubben offentliggjort i en pressemeddelelse.

Fabian Norsten er 23 år og skifter fra den tyske Bundesligaklub VfL Gummersbach.

- Fabian er et af de største svenske målmandstalenter, og det understreges af hans 16 Ulandskampe, og tre A-landskampe på visitkortet, ligesom han kommer hertil med værdifuld erfaring fra både den bedste svenske og tyske række, siger direktør Jan Larsen fra Aalborg Håndbold.

Norsten har fået sin opvækst i svenske Hammarby IF frem til 2019, hvor han skiftede til IFK Skövde. Der spillede han i træ sæsoner. I den seneste sæson har han været i Bundesligaen.

Selv siger Fabian Norsten således om skiftet:

- Det bliver spændende at få lov at repræsentere Aalborg Håndbold i de kommende år, det er et utrolig godt hold jeg kommer til, det bedste i Skandinavien, og jeg håber at kunne bidrage så meget som muligt, siger han og fortsætter:

- Samtidig glæder jeg mig også til at komme til Danmarks største hjemmebane og spille for de mange fans i byen, det bliver helt sikkert en stor oplevelse.

Farvel til Gade og Aggefors

Med tilgangene af Landin og Norsten betyder det samtidig, at Aalborg Håndbold siger farvel til det nuværende målmandsteam, Simon Gade og Mikael Aggefors.

- Simon har gennem de seneste tre sæsoner gennemgået en fantastisk udvikling og har i den grad en del af æren for, at vi har vundet mange titler i den periode. Nu er tiden dog kommet for Simon til at prøve sig af i nye omgivelser, men vi glæder os naturligvis over, at det først sker efter denne sæson, hvor vi sammen har ambitioner om at hjembringe flere titler, udtaler Jan Larsen.

- For Mikael Aggefors’ vedkommende er han i gang med sin syvende sæson hos os, og gennem den tid er han med sin professionalisme og fantastiske indstilling blevet en af kulturbærerne i klubben. Han har været stærkt medvirkende med til at løfte os til et nyt niveau, og det betyder også, at det bliver med stort vemod når vi til sommer skal tage afsked med ham, når han flytter hjem til Sverige, lyder det videre fra Jan Larsen.