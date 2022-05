Svensk tryghed har bragt rodløs frederikshavner til VM

HELSINKI:Da Mikkel Aagaard i 2017 rejste på ferie efter at have spillet sit andet ishockey-VM, kunne han gøre det med god samvittighed.

Den blot 21-årige nordjyde havde med sin energi været et frisk indslag på landstræner Janne Karlssons mandskab og lignede en fremtidens mand på det danske landshold.

Og så forsvandt han i fem år.

Indtil han i februar pludselig dukkede op på OL-holdet i Beijing og nu er med igen ved VM i Finland.

- Året efter VM i Tyskland besluttede jeg, at jeg ville have lidt mere fokus på skolen. Jeg kunne studere på fuld tid i Canada og samtidig spille ishockey på et forholdsvis højt niveau.

- Jeg var dog godt klar over, at det ikke var det samme som at være professionel, og at jeg derfor ikke ville være med inde omkring landsholdet. Men jeg manglede noget ved siden af ishockey, forklarer Mikkel Aagaard.

Han begyndte at læse økonomi ved et canadisk universitet. Det var noget af en kontrast til det omkringflakkende liv, han havde ført, siden han som teenager forlod Frederikshavn og rejste over Atlanten for at forsøge at skabe sig en karriere.

På fire år nåede han at spille for Niagara Ice Dogs, Sudbury Wolves, Adirondack Thunder, Stockton Heat, Springfield Thunderbirds og Manchester Monarchs.

Seks forskellige hold. Tre forskellige ligaer. Energien fejlede ikke noget, men døren til NHL åbnede sig aldrig. Og så var det, at Aagaard kastede sig over bøgerne.

I 2020 trak den professionelle ishockeykarriere dog igen i ham. Den daglige gang på universitetet blev til et fjernstudie, og efter et kort mellemspil i Tyskland har Aagaard nu slået sig ned i den svenske klub MoDo.

- Jeg ville gerne være blevet i Tyskland, men efter corona blev der ikke skrevet kontrakter dernede. I stedet fik jeg muligheden for at tage til Sverige og få en toårig kontrakt.

- Det gav mig noget tryghed. Det havde jeg savnet, for i nogle år var det, som om jeg ikke rigtig vidste, hvor jeg var. Det var meget med at flytte frem og tilbage hele tiden, siger Mikkel Aagaard.

Forskellen til det rodløse liv i Nordamerika er stor. Aagaard har kontrakt med MoDo frem til 2024 og vil til den tid have været i klubben i fire år.

Her er han en del af et førstehold. Modsat tiden i Canada og USA, hvor han blev del af en organisation med flere forskellige hold i forskellige byer, hvor spillerne jævnligt blev flyttet frem og tilbage.

- I Sverige træner vi sammen hen over sommeren, og jeg er sammen med holdkammeraterne hele tiden. På den måde kommer man ind i holdkulturen.

- Samtidig har den hårde træning i Sverige været med til at udvikle mig som spiller og på den måde komme tilbage til landsholdet, siger Mikkel Aagaard.

Ved VM spiller Mikkel Aagaard i kæde med garvede Julian Jakobsen og Morten Poulsen.

To spillere med henholdsvis lige over og lige under 200 landskampe, der om nogen ved hvordan man bakser en solid fjerdekæde sammen på VM-niveau.

- Det er to rigtig rutinerede drenge, som jeg er utrolig beæret over at få lov at spille sammen med.

- De arbejder enormt hårdt, hver gang de går på banen, og man ved altid hvad man får fra dem. Jeg nyder det, og jeg synes, det kører rigtig godt for os, siger Mikkel Aagaard.

/ritzau/