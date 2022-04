Svenske medier: Han bliver Landins makker i Aalborg

HÅNDBOLD:Forleden kunne Aalborg Håndbold sprænge den store transferbombe, da man præsenterede den danske landsholdsmålmand Niklas Landin som tilgang i sommeren 2023.

Meget tyder på, at Landin til den tid får selskab af en svensk landsholdsmålmand i skikkelse af 21-årige Fabian Norsten. Både Sportbladet og P4 Skaraborg skriver, at de erfarer, at Aalborg Håndbold har sikret sig den talentfulde målmand fra sommeren 2023.

Fabian Norsten spiller aktuelt for IFK Skövde i den svenske liga, og for nylig fik han debut på det svenske A-landshold i en træningskamp mod Polen.

Aalborg Håndbold har i øjeblikket duoen Mikael Aggefors og Simon Gade i målet, men de har begge kontraktudløb i sommeren 2023.