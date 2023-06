Svensker bliver ny chef for kvindelandsholdet

INDLAND:Det danske kvindelandshold i fodbold skal for første gang have udenlandsk træner.

DBU præsenterede onsdag eftermiddag svenskeren Andrée Jeglertz som manden, der skal afløse Lars Søndergaard, som stopper efter VM.

51-årige Jeglertz kommer fra et job som cheftræner og sportsdirektør hos Linköping FC og har skrevet kontrakt med DBU til sommeren 2025.

- Jeg er både stolt og glad for chancen for at være landstræner for Danmark. Jeg ser meget frem til at fortsætte udviklingen af holdet og til at arbejde med de mange dygtige spillere og staben, siger Andrée Jeglertz i en pressemeddelelse.

Tidligere i karrieren har han været landstræner i Finland og har været assisterende landstræner i Canada.

Det er dog som klubtræner, han har hentet sine største triumfer. Tilbage i 2004 førte han Umeå til tops i kvindernes Champions League. I både 2007 og 2008 nåede klubben finalen.

I 2022 blev han kåret til årets træner i den svenske liga for femte gang.

- Andrée har en kæmpestor viden og erfaring i kvindefodbolden på både klub- og landsholdsplan - og så er han en vinder, siger DBU's fodbolddirektør, Peter Møller.

- Det er en rigtig god kombination, når vi drømmer om at samle Danmark og ultimativt stå med pokalen. Jeg er ikke i tvivl om, at han kommer til at løfte holdet, spillerne og dansk kvindefodbold yderligere, siger Peter Møller.

Andrée Jeglertz' første opgaver i jobbet bliver efterårets Nations League-kampe. Han får debut, når Danmark møder Tyskland i Viborg 22. september.

Det er første gang nogensinde, at DBU har ansat en udenlandsk landsholdschef for kvinderne.

Hans forgænger, Lars Søndergaard, stopper i jobbet efter knap seks år, når Danmark er færdig ved VM i Australien og New Zealand senere på sommeren.

/ritzau/