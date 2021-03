Svensker har oppet sig i White Hawks: - Han spillede sin bedste kamp på det rigtige tidspunkt

ISHOCKEY:Filip Larsson fik en svær start, da han i januar indkasserede seks mål og blev udskiftet i sin debut for Frederikshavn White Hawks, men den svenske målmand ser ud til at have fundet melodien på det helt rigtige tidspunkt.

22-årige Larsson var således en stor del af årsagen til, at Frederikshavn White Hawks fredag besejrede Esbjerg Energy med 4-3 efter overtid og dermed fik udlignet til 2-2 i den samlede stilling.

- Vores målmand var den bedste på isen i dag. Jeg synes også, at det er den bedste kamp, han har spillet for os, og det var det helt rigtige tidspunkt at spille den bedste kamp på.

- Han havde ingen preseason og nåede kun at spille seks kampe i Sverige, inden han kom hertil, og han er en ung mand, der kom til et sted, hvor alt er nyt, så det tog ham lidt tid at falde til og finde sit niveau. Men kan han spille som i aften, er vi meget tilfredse, siger White Hawks-træner Jari Pasanen.

Han kunne også glæde sig over, at en af profilerne i den modsatte ende blev afgørende. Justin Shugg afgjorde kampen med sit mål til 4-3 i overtiden, og han gentog dermed bedriften fra White Hawks' første sejr i Esbjerg i tirsdags. Den canadiske profil er på den måde kommet stærkt tilbage efter at have misset en stor del af sæsonen på grund af en skade.

- Vi savnede ham, da han var ude, og nu viser han, hvad han kan gøre, og hvorfor vi hentede ham hertil. Jeg er rigtig glad på hans vegne, for det var en slem skade, han havde, og det er godt for ham at komme tilbage og være afgørende, siger Jari Pasanen.

Med to overtidssejre i træk har Frederikshavn White Hawks vendt 0-2 til 2-2 i kvartfinaleserien, hvor der skal stå et nyt slag søndag i Esbjerg.

- Det er helt åbent nu, men kampen på søndag er selvfølgelig utrolig vigtig, fordi den giver vinderen en chance for at afgøre det på tirsdag.

- Jeg må sige, at Esbjerg spillede godt i aften, og de fik lagt os under pres i perioder, men vi forsvarede os godt, og spillerne viste, at de bare ville vinde. Selvfølgelig håber jeg, at de to overtidssejre har givet os momentum, men det er en helt ny kamp på søndag, siger Jari Pasanen.

