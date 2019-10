Svensker scorede i sin debut, og målmand brillerede, da Aalborg Pirates spillede sig i Final4

ISHOCKEY:Tirsdag formiddag blev Thom Flodqvist præsenteret som ny spiller i Aalborg Pirates, og den svenske forward skulle ikke bruge mange timer, før han satte det første aftryk i sin nye klub.

Flodqvist scorede kampens første mål, da Aalborg Pirates tirsdag aften vandt 4-1 over Herning Blue Fox og dermed endegyldigt sikrede sig en plads i pokalturneringens Final4.

Det er de fire bedst placerede hold efter 16 spillerunder i Metal Ligaen, der får adgang til Final4, men selv om Aalborg Pirates efter tirsdagens sejr blot har spillet 13 kampe, har nordjyderne nu opbygget et forspring, der gør, at man ikke kan nå at blive skubbet ud af top-4.

Aalborg Pirates - Herning Blue Fox 3-1 Periodecifre: 0-0, 2-1, 2-0 Mål: 1-0 Thom Flodqvist (23.51), 1-1 Cameron Brace (26.51), 2-1 Mikkel Højbjerg (37.38), 3-1 Thomas Spelling (52.38), 4-1 Pierre-Olivier Morin (59.00) Udvisninger. Aalborg Pirates 1x2 minutter, Herning Blue Fox 4x2 minutter Tilskuere: 2573 VIS MERE

I kampens allerførste sekunder lagde Herning Blue Fox et solidt tryk, men Aalborg Pirates-målmand George Sørensen stod godt imod, og efter godt fem minutters spil var det i stedet hjemmeholdet, der burde have bragt sig foran.

Først var Thomas Spelling tæt på at styre en puck i mål, og efterfølgende stod samme Spelling for en fornem frispilning til Sebastian Brinkman Andersen, der dog tabte den direkte duel med Herning-målmand Simon Nielsen.

To gange i første periode var Aalborg Pirates også en mand i overtal, men begge gange håndterede man det så løst, at fejlpasninger i offensiv zone gav et par friløbere til Herning. I begge tilfælde stod George Sørensen dog igen i vejen.

Første periodes sidste to store muligheder tilfaldt i stedet hjemmeholdet, men først skød Mikkel Højbjerg forbi, da han fik en stor chance tæt under mål, og kort efter var det kun marginaler, der afholdt Aalborg Pirates fra at få føringsmålet, da Pierre-Olivier Morins afslutning blev stoppet helt inde på målstregen af Herning-målmanden. Publikum i Bentax Isarena appellerede for mål, men dommerne sagde nej, og så sluttede første periode uden mål.

Anden periodes første store chance tilfaldt også Aalborg Pirates, men denne gang var det Kirill Kabanovs tur til at tabe den direkte duel til en stærkt spillende Simon Nielsen i Herning-målet.

Små fire minutter inde i anden periode fik hjemmeholdet dog endelig skudt hul på Herning-målmanden, og det var takket være det nyeste medlem af Pirates-flokken.

Svenskeren Thom Flodqvist, der tidligere tirsdag havde sat sin underskrift på en aftale gældende for resten af sæsonen, udnyttede en overtalssituation til resolut at banke pucken i nettet. En perfekt debut for forwarden, der tilbage i 2013/2014-sæsonen spillede for Frederikshavn White Hawks.

Glæden var dog kort for Aalborg Pirates, der tre minutter senere måtte se føringen fordufte igen. George Sørensen kæmpede heroisk for at holde pucken ude af sit mål, men efter et par riposter måtte han give fortabt, da pucken til sidst landede hos Cameron Brace, der tæt under mål kunne sende udligningen i nettet.

De midtjyske gæster havde godt midtvejs i anden periode også alle muligheder for at komme foran, da en overtalsperiode kastede et par gevaldige chancer af sig, men George Sørensen stod fremragende i Aalborg Pirates' mål.

Godt to minutter før anden periodes udløb blev det i stedet igen Aalborg Pirates, der tog føringen. Julian Jakobsens fine tværpasning fandt en helt fri Mikkel Højbjerg, der nemt kunne skubbe pucken i nettet til 2-1.

Dagens mand i skysovs for Aalborg Pirates var dog fortsat målmand George Sørensen, der igen i tredje periode sørgede for at holde hjemmeholdet foran med flere helt forrygende redninger.

Aalborg Pirates var ikke sene til at profitere af målmandens storspil, og godt syv minutter før tid blev føringen øget, da Thomas Spelling med en fornem afslutning lagde pucken over i sidenettet til en 3-1-føring til hjemmeholdet.

Et minut før tid udnyttede Pierre-Olivier Morin et overtal til at gøre det til 4-1, og det mål cementerede både Aalborg Pirates' sejr og førstepladsen i Metal Ligaen. Der er nu seks point ned til Frederikshavn White Hawks på andenpladsen.